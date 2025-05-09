《我的媽媽是公車司機》　華醫鄭博真性平繪本印度將出三語版本

▲母親節前夕，鄭博真老師帶繪本走入華醫附設幼稚園，向學童說故事，傳遞性別平等與家庭關懷價值。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

以性別平等為核心的原創繪本《我的媽媽是公車司機》，即將進軍南亞市場！中華醫事科技大學幼兒保育系副教授鄭博真與插畫家許家瑋共同創作的這本童書，近日獲印度SAMPARK出版社青睞，預計今年6月發行印度語、孟加拉語與英語三種語言版本，展現台灣繪本在國際出版舞台上的文化能量與性別關懷。

▲中華醫大鄭博真老師與插畫家許家瑋合作繪本《我的媽媽是公車司機》，獲印度出版社翻譯發行三語版本，將於6月進軍南亞市場。

鄭博真表示，該繪本以孩童視角出發，講述一位母親擔任公車司機時，面對性別歧視仍憑藉專業與親切服務獲選模範司機，打破社會對女性職業的刻板印象。他強調，希望透過故事，讓孩子從小建立「職業不分性別」的平權觀念。此書自2022年由五南文化出版以來，已入選德國法蘭克福書展與墨西哥瓜達拉哈拉書展台灣館童書推薦書單，深受國際出版界關注。

SAMPARK出版社創辦人指出，自己年輕時因為母親是職業婦女而有深刻體悟，因此特別與繪本內容產生共鳴，決定將本書翻譯發行，喚起更多南亞家庭對性別與角色認知的討論。適逢母親節前夕，鄭博真老師也帶著《我的媽媽是公車司機》到華醫附設幼稚園為學童說故事，透過繪本分享媽媽的努力與堅持，引導孩子學會珍惜與感恩，從小培養多元尊重與性別平等的價值觀。