泰式養生館徵才「只限女性」男求職被打槍　身心受創求償8萬

▲男子徵泰式按摩店美容師遭拒求償敗訴。（示意圖／翻攝自pexels）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化一家泰式養生館在臉書刊登限女性應徵的美容師廣告，一名男性求職者應徵遭拒後，向彰化縣政府申訴。性平會認定該館違反性平工作平等法，裁罰30萬元。男子另以人格權受損為由，主張因歧視導致焦慮症，求償8萬元精神撫慰金。一、二審法院審理發現，其就醫時間與事件相隔1年多，且心理諮商紀錄無法證明與本案直接相關，認定因果關係不足，駁回請求，全案確定。

依據判決書內容指出，該泰式養生館負責人，於2023年間在臉書社團刊載「歡迎二度就業！正職兼職都可！歡迎有興趣的女性朋友加入！」應徵美容師廣告，一名男子透過臉書訊息表示要前往應徵，養生館竟回訊息「不好意思，我們是要女生喔」。

男子事後向彰化縣政府提出申訴，經彰化縣性別平等工作會2024年3月15日審定，養生館被告po文的行為違反性別工作平等第7條規定，雖然養生館主張美容服務涉及美體按摩，女性從業者較能避免「性騷擾」疑慮，但仍被裁罰30萬元。

男子求職失敗後，認為自己因為業者「只要女生」拒絕面試，人格權、健康權受損，因此產生焦慮症，也到心理諮商所接受諮商、醫院就診，向地院民事庭請求賠償精神損失8萬。

雖然男子提出心理諮商紀錄及抗焦慮藥物作為證據，但法官認為就診時間距事件發生已逾1年，且心理諮商紀錄無法證明與本案直接相關，一審法院判他敗訴，他提起上訴後也被駁回，全案確定。