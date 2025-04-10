冷冬影響花期　華醫仁德滯洪池旁花旗木步道賞花正對時

▲位於中華醫大旁的仁德滯洪池花旗木正盛開，吸引愛花民眾賞花拍照。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

受冷冬時間較長影響，每年3月下旬綻放的台南市仁德滯洪池沿岸花旗木，近日才見大量綻開，雖然花開較晚，仍吸引不少民眾前往觀花拍照，中華醫事科技大學與仁德滯洪池相連，教職員生藉地利之便就近賞花拍照，開心迎接「後花園」的花旗木花季到來。

位於台南仁德交流道旁的仁德滯洪池是中華醫大教職員生的後花園，和校園以三爺溪相隔，不但在校園就可遠眺綠意盎然的滯洪池景觀，每年3月堤岸旁的紅花風鈴木和花旗木綻放時，師生更是賞花的「報馬仔」，奔相走告花況的同時，也利用課餘就近前往賞花拍照，分享親朋好友。

中華醫大表示，以往仁德滯洪池堤岸都是紅花風鈴木先綻開，不過因為紅花風鈴木植株零散、數量較少，比較難襯出花海盛景，反而是種在北堤岸長約3～4百公尺的花旗木步道年年在3月底盛開，引不少追花者呼朋引伴相偕來賞花。

今年受到冷冬時間較長影響，原本該在3月底就花況茂盛的仁德滯洪池花旗木步道，清明連假花開不如預期，直到近日才見大量綻開，枝頭佈滿粉嫩胭紅，吸引不少師生利用課餘前往賞花，拍美照兼打卡分享。

中華醫大表示，114年全國中等學校運動會擊劍比賽場地在中華醫大體育館，4月18日～4月19日為賽前練習和正式比賽日，選手可就近賞花紓壓。此外，到仁德滯洪池賞花可從民安路仁德橋或仁德交流道旁的萬代橋沿防汛道路進入，惟路面不寬，提醒大家行車小心、注意安全。