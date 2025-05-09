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國家級祝福！結婚前2天收到「總統賀電」　新人樂：榮幸又開心

▲結婚（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pexels）

記者鄺郁庭／綜合報導

有看過國家級賀電嗎？有新人在網上貼出總統和副總統賀電，內容是祝福新人齊心同德、白頭偕老。人生第一次收到總統府公文掛號，這份「國家級祝福」讓原PO笑呼既榮幸又開心。貼文引發熱議，「好浪漫～要幸福喔」、「羨慕，居然現在才知道」、「好棒！真的是國家級祝福。」

有網友在Threads表示，人生第一次收到總統府公文掛號，拆開看發現是國家級祝福「總統、副總統賀電」，恭喜新人佳偶天成、白首成約，祝兩人齊心同德、白頭偕老，共創溫馨和樂之圓滿人生。原PO開心直呼，收到賴清德和蕭美琴的祝福既榮幸又開心。

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貼文一出，就有網友大讚，「好浪漫～要幸福喔」、「羨慕，居然現在才知道」、「好棒！真的是國家級祝福。」值得注意的是，有人在留言處指出，「恭喜，這個申請就會有的便民服務。另外輓額也可以申請，大家都能享有賴桑跟咪琴的祝福！」

查詢中華民國總統府官網，確實有「申請總統、副總統結婚賀電」的服務，申請步驟如下：

01、填寫表單並送出申請
02、登入填寫的電子信箱
03、開啟系統所寄送之確認信「總統府申請通知」
04、點選確認信中的確認連結
05、完成確認（系統發送確認完成信函）
06、申請之案件進入處理程序

另外，線上申請須知指出，國人文定、結婚、歸寧者得申請總統、副總統賀電。請於活動日期至少5日前（不含例假日）申請，並上傳喜帖、已填妥之結婚書約等證明文件圖片檔。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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