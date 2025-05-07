加國總理上任首訪美「加拿大是非賣品」　川普：別說不可能

▲美國總統川普會見加拿大總理卡尼。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

加拿大新任總理卡尼（Mark Carney）上任後首次訪美，今（7）日於白宮與美國總統川普（Donald Trump）舉行會談，針對雙邊經貿與政治關係進行討論。在川普重提希望加拿大成為美國「第51州」的構想時，卡尼當面斷然回絕，表示，「加拿大是非賣品，永遠不會出售。」

川普過去多次公開表態希望加拿大併入美國領土，此言論長期為兩國關係投下變數。今日會前記者提問時，川普再度提及該構想，雖表示「一個巴掌拍不響」，但仍強調「永遠別說不可能」。

卡尼則回應說，「從房地產的角度來看，有些地方永遠不會出售，我們現在所在的地方就是其中之一。」他強調，加拿大人民擁有這片土地，在整場選舉中他已清楚見證到這點，對於川普的「購併」構想，他明確表示，「加拿大是非賣品。」

不過卡尼也釋出合作訊號，指出機會來自於「夥伴關係」，並呼籲兩國攜手打造更具韌性的經濟未來。

儘管雙方會談氣氛看似友好，川普仍堅持不會調降近期對加拿大商品加徵的高額關稅。他表示，自3月起對加拿大輸美汽車與鋼鐵課徵的25%關稅，將有助於推動美國製造業復甦，「我們想在美國自己生產汽車，也不需要加拿大的鋼鐵，因為我們正在生產。」

這波關稅措施正值「美國－墨西哥－加拿大協定」（USMCA）預定於明年進行審查前夕。卡尼指出，美國對未納入USMCA的商品徵稅，部分是利用協議中既有條款操作，「因此協議勢必要做出調整」。

目前，美國對來自墨西哥與加拿大但未列入USMCA範疇的進口商品課徵25%關稅，而該協定原涵蓋絕大部分北美地區貿易。卡尼此行也被視為為即將到來的協議審查預作鋪路，雙邊貿易談判勢將面對更多挑戰。