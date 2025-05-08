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明晚變天　周末雨勢「由北往南」炸全台

▲▼大雨特報 鋒面通過 天氣 下大雨。（圖／記者屠惠剛攝）

▲隨著鋒面接近，明天午後北部、東部平地及南部山區有局部大雨機率。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者周湘芸／台北報導

中央氣象署預報員黃恩鴻表示，明天溫暖偏熱，東南部及南部近山區高溫飆36度，隨著鋒面接近，午後北部、東部平地及南部山區有局部大雨機率，晚間起中部以北雨勢增加。周六、周日鋒面影響，全台雨勢由北往南擴大，西半部及宜蘭地區都要防範劇烈天氣，山區更有局部短延時豪雨。

黃恩鴻指出，明天轉為南風，天氣更加炎熱，南部近山區有36度高溫，東南部也有焚風發生機率，清晨恆春半島就有零星降雨，白天各地多雲午後有局部短暫雷陣雨，其中北部、宜花平地及南部山區有雷陣雨，甚至局部大雨機率；晚間鋒面接近，中部以北雨勢增加，有局部短暫陣雨或雷雨，預計影響到周日，雨勢由北往南擴大。

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▲▼未來一週天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，周六西半部及宜蘭地區有陣雨或雷雨等大雨機率，山區更有局部短延時豪雨。周日南部、東南部及各地山區也有局部大雨，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨。

他指出，下周一南部及東南部有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部雷陣雨。周二至周四環境偏東南風，水氣愈來愈多，周二各地多雲到晴，午後山區有零星短暫雨，周三東南部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後山區有雷陣雨，周四南部及東南部有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後要留意短暫雷陣雨。下一波鋒面則預計下周日再報到。

溫度方面，黃恩鴻表示，明天溫暖偏熱，周六到下周一清晨鋒面影響，溫度明顯下降，周日北部僅剩19至24度，中部及花東21至25度，南部23至28度。下周二又可再回溫到30度。

另外，他也說，今晚到明天白天金門及馬祖地區有霧或低雲，提醒民眾留意。

▲▼未來一週天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

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