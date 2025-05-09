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退稅通知？！ 東港警長提醒民眾小心有詐

▲東港警分局分局長高志正警廣高雄台籲民眾勿被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局分局長高志正警廣高雄台籲民眾勿被騙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

進入五月報稅季節，詐騙集團開始出奇招，東港警分局提醒民眾，詐騙集團假冒國稅局發送退稅或補件訊息，誘使受害人誤信操作，務必提高警覺，切勿點擊陌生連結或輸入個資，以防財產損失。

東港警分局分局長高志正日前接受警察廣播電臺高雄分臺空中訪問表示，詐騙集團通常會假冒國稅局發出「退稅通知」、「補件提醒」、「補繳稅款」、「扣繳異常」等訊息，誘騙民眾點入釣魚網站(或掃描QR Code)填寫個人資料或指示前往ATM操作，甚至要求開啟網路銀行轉帳，請務必提高警覺，這些都是詐騙手法。

「防詐三提醒，不點擊陌生連結、不傳輸個人資料、不接聽陌生來電。政府機關專用網址結尾為「.gov.tw」，請聽眾朋友多加留意，避免受害」。

長高志正再次呼籲，假投資詐騙仍位居第一名詐騙手法，天下沒有白吃的午餐，沒有不勞而獲的高報酬，千騙、萬騙均以誘導被害人互加Line成為好友後，一旦談論到虛擬貨幣投資或轉帳的訊息，請提高警覺。另持續關注、瀏覽內政部警政署所推出「打詐儀錶板」（打詐儀錶板https://165dashboard.tw/），掌握最新的詐欺類型，避免被騙。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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