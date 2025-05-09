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社會 社會焦點 保障人權

想當網紅！收代言機會以為被挖掘　她開心簽約慘噴2.5萬元

記者黃翊婷／綜合報導

一名在IG上擁有不少追蹤者的女網友，日前收到代言邀約，對方表明只要願意合作簽約，就有機會成為網紅，她便依照指示開始簽約程序，填了許多資料，還在「獲取合作收益」的話術引導下交出個人銀行帳戶，結果不僅網紅夢碎，還被詐團騙了2.5萬元。

▲▼直播主,直播,網紅。（圖／視覺中國）

▲女網友以為能成為網紅，沒想到竟是誤入詐團陷阱。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

內政部警政署165打詐儀錶板近日分享一起案例，一名女網友表示，今年3月間她在IG突然收到一則陌生帳號傳來的訊息，對方聲稱有代言賺錢的機會，如果願意合作簽約，不僅可以穩定獲利，還有機會成為網紅，由於她的IG帳號有不少人追蹤，當下以為自己真的被挖掘了，加上對方自稱與知名企業合作，感覺好像很有規模，便放下戒心答應了。

女網友說，接著對方給她一個連結，說要公布在個人的IG首頁才算合作開始，然後又叫她點選另一個連結填寫簽約資料，並與LINE一位自稱平台客服的人進行聯繫，整個過程都在填寫資料、簽合約，所以她沒有起疑，最後對方要求提供銀行帳戶，理由是「這樣才能把合作的收益匯款給妳」。

女網友坦言，她照做之後，對方突然說試轉帳失敗，又說需要先付簽約金2.5萬元，並請她轉帳到另一個帳戶，她想說合約都簽了應該沒問題，以為真的只是系統錯誤，便匯款2.5萬元至指定帳戶，結果錢一匯出去，對方就將她封鎖，IG帳號也連繫不上，她這才驚覺遭到詐騙，「這次的經驗讓我深刻體會到，求職在還沒收到錢之前，要我先付一筆錢的，肯定是詐騙。」

警方提醒，這類型的詐騙手法是透過假雇主以「輕鬆網美工作」吸引涉世未深且感興趣的人，他們還會要求受害者在個人社群軟體帳號轉貼假廣告，等到金錢、個資等都弄到手後，他們便會將受害者封鎖，斷絕聯繫。

警方呼籲，求職請透過合法管道才有保障，求職時被要求先付款一定是詐騙，民眾切勿將身分證、帳戶資料、金融卡等重要個資提供給陌生人，若有任何疑慮，可以撥打165諮詢。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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