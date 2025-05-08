調查局2說明回應了　稱聯合國報告「未指述台灣是詐騙洗錢中心」

▲調查局指出，聯合國報告報告全文並未指述台灣是詐騙洗錢中心。示意圖。（圖／記者劉維榛攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導



聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）於4月發布最新報告，指出台灣疑似成為東南亞網路詐騙及國際洗錢的犯罪中繼站。對此調查局駁斥，表示報告全文並未指述台灣是詐騙洗錢中心，另報告提及「紅龍幫」、「福和會」及「14K」等幫派，查無相關案件，但已偵辦移送數件涉及竹聯幫、四海幫及天道盟之詐欺洗錢案件，並持續偵辦國內幫派涉及詐團、線上博奕及洗錢案件。

調查局指出，媒體報導，聯合國報告稱台灣為「詐騙洗錢中心」，經檢視聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）2025 年 4 月《Inflection Point》報告原文文，說明如下：

一、報告全文並未指述臺灣是詐騙洗錢中心：本份報告係聯合國毒品和犯罪問題辦公室製作，全文94頁，內容聚焦東南亞詐騙產業、地下金融與非法網路市場的全球影響，指出近年東南亞（尤其是緬甸、柬埔寨、寮國）迅速成為全球網路詐騙重鎮，利用虛擬貨幣從事跨境網路洗錢，並提出示警及建議，其中提及台灣共26次，其中3次是地圖或圖表，7次於備註說明，本文部分共16次，篇幅共12頁，占報告12.8%，內容包括4件與台灣有關之詐騙洗錢案例及幫派。另提及中國102次，柬埔寨86次、緬甸88次、

菲律賓71次、泰國63次、日本46次、寮國35次。報告全文並未指述台灣是詐騙洗錢中心。

二、本局已針對報告相關案件及類型持續了解查處：報告中提及4件與台灣有關之案例，係說明案例涉及出身台灣人士或公司，或相關技術起源於台灣，現由東南亞詐團使用，雖報告未明確指涉個別案件，並以代號表示相關集團，敘述模糊，無法直接辨識所指案件為何，然本局仍從報告所舉犯罪情節及手法比對，所指東南亞 BG1 及 BG2 集團案件類型，本局已偵辦移送多起，本局將持續蒐集資料進一步核對；而所指秘魯及新加坡案件，尚未接獲相關國際情資交換請求，本局將就上述案件持續了解，採取因應作為。另報告提及「紅龍幫」、「福和會」及「14K」等幫派，本局查無相關案件，惟已偵辦移送數件涉及竹聯幫、四海幫及天道盟之詐欺洗錢案件，並持續偵辦國內幫派涉及詐團、線上博奕及洗錢案件。

調查局表示，立法院已於2024年7月間通過打詐新四法之制訂及修訂，行政院「新世代打擊詐欺策略行動綱領 2.0 版」並於2025年1月1日實施，相關打詐法制修法及防詐策略已完備，皆契合聯合國報告有關刑事偵查技術升級、強化國際情報合作、提升金融監理強度等建議，聯合國毒品和犯罪問題辦公室於報告中聲明，這份報告內容未經正式編輯及確認，不代表UNODC正式立場或政策，但調查局仍非常重視本份報告之寶貴意見，將持續在行政院「懲詐」策略架構下，全力偵辦電信網路詐騙洗錢集團。