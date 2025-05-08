空拍機+AI熱顯像！基隆消防智慧救災系統　驚艷國際防災展

▲打火兄弟高科技神隊友！基隆消防導入空拍機+AI降救災風險。基隆市消防局長游家懿（中）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為展現智慧科技在防救災領域的創新應用，基隆市消防局於5月7日至9日參與法蘭克福展覽公司在南港展覽館舉辦的「2025台北國際防火防災應用展」，以「創新科技 × 智慧應用 × 跨域整合」為主軸，展示多項智慧防救災實務成果，吸引產官學界熱烈關注。

本次展覽中，基隆市消防局特別展出搭載即時影像傳輸系統的「空拍機」與「救災機器人」，模擬災害現場資訊蒐集與分析，展現科技如何提升救災效率。其中，空拍機可快速建立3D災場模型，協助指揮官判斷環境狀況；救災機器人則能深入危險區域，透過熱顯像設備回傳火場溫度分布，大幅降低救災人員風險。

此外，消防局也與臺灣海洋大學「強韌臺灣防災計畫」團隊合作，展出「智慧複合災害潛勢預警圖資」，整合氣象、地形、人口及建築分布等多維度數據，預測火災、土石流、淹水及強風等複合型災害的影響範圍，協助防災單位提前部署資源，強化災前應變能力。

在救災應變方面，基隆市消防局導入「災情即時影像傳輸系統」，整合空拍機、救災機器人及消防員隨身攝影機等多視角影像，並結合AI分析熱顯像數據，即時標註高溫熱區，提供指揮官精準決策依據。展覽現場許多參觀者對於「空拍機快速建模技術」深感興趣，與消防人員熱烈交流實務應用經驗。

展覽期間，基隆市消防局與臺灣防災產業協會秘書長黃少薇、理事李志賢及多家防災科技企業進行技術交流，探討最新防災科技趨勢。消防局長游家懿表示，「基隆地形複雜，災害類型多元，我們持續導入高效裝備與智慧科技，提升災情掌握與應變效率，也鼓勵防救災人員多了解新科技應用，以強化整體救災效能。」