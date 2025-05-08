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大陸 大陸焦點 特派現場

中俄元首今會談　習強調「正確二戰史觀」　普丁稱「共產黨領導勝利」

▲▼當地時間5月8日，中國國家主席習近平出席俄羅斯總統普丁舉行的歡迎儀式。（圖／翻攝新華社）

▲習近平與普丁會談。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家主席習近平7日晚間搭乘專機抵達莫斯科，對俄羅斯進行國事訪問並出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典」。習近平今（8）日上午與俄羅斯總統普丁進行會談時強調，中方將與俄方一道共同弘揚「正確二戰史觀」，並捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益。普丁則聲稱，二戰的勝利是「在共產黨的領導下取得的」。

這是習近平時隔10年再次出席俄羅斯的「勝利日」慶典。習近平抵達莫斯科時發表書面講話，他表示，中國和俄羅斯是搬不走的好鄰居，患難與共的真朋友，相互成就的好夥伴；雙方已經成功探索出一條相鄰大國的正確相處之道。

今日上午，習近平與普丁舉行面對面會談。值得注意的是，央視新聞於15時許發出消息稱，兩人在克里姆林宮舉行「小範圍會談」，後來又於16時許發布消息指兩人舉行「大範圍會談」。據《俄羅斯衛星通訊社》，雙方是先舉行小範圍會談，再舉行大範圍會談，並出席簽字和合作文本交換儀式。

▼央視先後推播習近平與普丁會談消息。（圖／翻攝央視新聞客戶端）

▲▼央視推播習近平與普丁會談資訊。（圖／翻攝央視新聞客戶端）

據新華社通稿，習近平與普丁會談時表示，「歷史和現實充分證明，持續發展和深化中俄關係，是傳承兩國人民世代友好的應有之義，是雙方彼此成就、促進各自發展振興的必然選擇，也是捍衛國際公平正義、推進全球治理體系改革的時代呼喚。」

習近平指出，「今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。80年前，中俄兩國人民付出巨大犧牲，贏得偉大勝利，為維護世界和平和人類進步事業作出彪炳史冊的歷史貢獻。」

「當前，面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑」，習近平強調，中方將同俄方一道，肩負起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

▲▼當地時間5月8日上午，俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。（圖／翻攝新華社）

▲普丁與習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。（圖／翻攝新華社）

另據《俄羅斯衛星通訊社》，普丁在會談時表示，習近平訪問莫斯科具有重大意義，並表示願意再次對中國進行正式訪問。普丁說，發展中俄關係是為造福兩國人民，而不是針對任何人，並稱兩國關係互利互惠。

對於二戰，普丁說，兩國人民的無數犧牲值得永遠銘記。蘇聯在祖國和勝利的祭壇上獻出了2700萬條生命，中國在爭取自由和獨立的戰爭中獻出了3700萬條生命。他並聲稱，「這一勝利是在共產黨的領導下取得的」。

▼雙方舉行會談。（圖／翻攝新華社）

▲▼當地時間5月8日上午，俄羅斯總統普丁與中國國家主席習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。（圖／翻攝新華社）

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