中俄元首今會談　習強調「正確二戰史觀」　普丁稱「共產黨領導勝利」

▲習近平與普丁會談。（圖／翻攝新華社）

記者陳冠宇／綜合報導

大陸國家主席習近平7日晚間搭乘專機抵達莫斯科，對俄羅斯進行國事訪問並出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年慶典」。習近平今（8）日上午與俄羅斯總統普丁進行會談時強調，中方將與俄方一道共同弘揚「正確二戰史觀」，並捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益。普丁則聲稱，二戰的勝利是「在共產黨的領導下取得的」。

這是習近平時隔10年再次出席俄羅斯的「勝利日」慶典。習近平抵達莫斯科時發表書面講話，他表示，中國和俄羅斯是搬不走的好鄰居，患難與共的真朋友，相互成就的好夥伴；雙方已經成功探索出一條相鄰大國的正確相處之道。

今日上午，習近平與普丁舉行面對面會談。值得注意的是，央視新聞於15時許發出消息稱，兩人在克里姆林宮舉行「小範圍會談」，後來又於16時許發布消息指兩人舉行「大範圍會談」。據《俄羅斯衛星通訊社》，雙方是先舉行小範圍會談，再舉行大範圍會談，並出席簽字和合作文本交換儀式。

▼央視先後推播習近平與普丁會談消息。（圖／翻攝央視新聞客戶端）

據新華社通稿，習近平與普丁會談時表示，「歷史和現實充分證明，持續發展和深化中俄關係，是傳承兩國人民世代友好的應有之義，是雙方彼此成就、促進各自發展振興的必然選擇，也是捍衛國際公平正義、推進全球治理體系改革的時代呼喚。」

習近平指出，「今年是中國人民抗日戰爭、蘇聯偉大衛國戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。80年前，中俄兩國人民付出巨大犧牲，贏得偉大勝利，為維護世界和平和人類進步事業作出彪炳史冊的歷史貢獻。」

「當前，面對國際上的單邊主義逆流和強權霸凌行徑」，習近平強調，中方將同俄方一道，肩負起作為世界大國和聯合國安理會常任理事國的特殊責任，挺膺擔當，共同弘揚正確二戰史觀，維護聯合國權威和地位，堅決捍衛中俄兩國及廣大發展中國家權益，攜手推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化。

▲普丁與習近平在莫斯科克里姆林宮舉行會談。（圖／翻攝新華社）

另據《俄羅斯衛星通訊社》，普丁在會談時表示，習近平訪問莫斯科具有重大意義，並表示願意再次對中國進行正式訪問。普丁說，發展中俄關係是為造福兩國人民，而不是針對任何人，並稱兩國關係互利互惠。

對於二戰，普丁說，兩國人民的無數犧牲值得永遠銘記。蘇聯在祖國和勝利的祭壇上獻出了2700萬條生命，中國在爭取自由和獨立的戰爭中獻出了3700萬條生命。他並聲稱，「這一勝利是在共產黨的領導下取得的」。

▼雙方舉行會談。（圖／翻攝新華社）