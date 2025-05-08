嘉義縣六腳鄉公所新大樓啟用　地方自治新里程碑

▲六腳鄉公所新建行政大樓啟用剪綵 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣六腳鄉公所原辦公廳舍歷經921及1022大地震，經建築師公會結構安全鑑定判定為危險建築物，耐震能力嚴重不足，總經費1億6千多萬的新建行政大樓今8日由縣長翁章梁、鄉長黃鉦凱、副議長陳怡岳、前鄉長陳川崎等人剪綵啟用，見證六腳鄉地方自治史上的重要一刻。





▲翁章梁出席六腳鄉公所新建行政大樓啟用剪綵 。（圖／記者翁伊森攝）

六腳鄉行政大樓坐落舊公所旁，由前鄉長陳川崎向中央爭取前瞻基礎建設經費加上公所自籌配合款興建，111年3月開工，今年5月完工，為一地下一層、地上五層建築，基地面積3,565平方公尺，總樓地板面積（不含地下室）3,019平方公尺（約913坪），建築物高度21公尺，將提供洽公民眾更舒適、安全、便捷的環境。

黃鉦凱說，台積電是六腳鄉的新鄰居，新大樓的硬體和服務也要跟著提升，一定能給鄉親更好的服務，舊公所危樓將拆除，並通盤檢討活用土地，包括親子空間、長照、社會住宅等都是可討論的方向。

▲六腳鄉長黃鉦凱。（圖／記者翁伊森攝）

翁章梁表示，六腳鄉有了一棟全新的辦公大樓，鄉親都很高興，地方的服務和福利都要靠基層公所執行，符合現代需求的硬體設施，更能提高同仁的行政效率，他謝謝所有人的努力。