為台灣而教TFT2027基地賦能使命　「以青培青」創建教育均等典範

▲由TFT經營管理「教育創新基地」 2022-2024 三年期間，公私協力共創成果。（圖／Teach For Taiwan為台灣而教提供，下同）



記者林璟倩／綜合報導

屏東縣政府串連多方單位翻新車城國小溫泉分校閒置空間，打造屏東首座「教育創新基地」，自2022年9月正式啟用，並委任「Teach For Taiwan為台灣而教(簡稱TFT)」經營管理基地，今年屏東縣政府將再攜手 TFT 續簽訂三年一期的經營管理教育創新基地合約，希望透過公私協力串連，吸引更多優秀青年投入教育創生事業，期待未來三年落實「青年培育青年」的在地教育發展目標，推動屏東偏鄉教育與地方發展。

TFT董事長林妍希表示，回顧基地這幾年的成果，TFT深知「人」是屏東教育創新基地的根本，教育不只是學校內的事，它可以與地方、與文化、與生活緊密連結。未來三年，將以屏東教育創新基地為起點，持續與縣政府合作、擴大公私協力的可能性，並規劃擴大培力教育人才、拓展多元創新資源注入、深耕經營在地社區與教育連結等三大方向，期待基地能成為「串連教育創新人才與資源的平台，與在地共創實踐教育創新的優質模型」。

TFT自2021年起，連續四年與在地國小合作舉辦「夏季明日學校」暑期營隊，迄今共累計合作 10 間學校，陪伴超過400位學童，並培力近200位青年志工，也運用教育創新基地場域，和教育處、車城國小校長謝郁如共同合作辦理「初任代理代課教師研習」與「精進計畫 」，共累計20 以上研習場次、10間以上學校及超過630人次教師參與，將TFT多年來培育偏鄉教師的核心方法及培育資源與更多屏南在地教師共享，同時藉由不同縣市講師、專業人士等教育創新團隊進駐、交流，縮短受限距離產生的資訊時效性落差。

▲屏東縣政府委託TFT辦理「四重溪光陰的故事青年公共參與活動」。

過去三年期間，TFT帶入各種創新資源，例如與麥肯錫、Puma、BenQ等 10 家以上企業合作，並邀請同為教育均等努力的「Education CoLab 教育創新合作社」夥伴，均一平台教育基金會、誠致教育基金會（KIST 實驗學校）進駐，滿足屏南地區教師較難接觸到的外部資源。更受屏東縣政府委託辦理「四重溪光陰的故事青年公共參與活動」，其中駐村藝術活動「炭口風」，以車城地名舊稱「柴城」為發想，透過藝術、舞蹈、親子手作課程等，帶領孩子和民眾認識過去「燒柴製炭」的傳統產業與故事，進而感受歷史與現代激盪的嶄新樣貌，讓創新的教育能量能夠像是「炭」一樣被燃起。

屏東教育創新基地不僅是全台第一個，與仍在營運的國小共享翻新校舍的標竿，更在近三年間，累積串連 29 間學校、與破百跨界單位合作、舉辦逾四百場次相關教育活動、服務超過兩千五百人次孩童、以及在地社區近五千人次參與的成果，逐步與在地社區、孩子建立連結也傳承在地文化，不只成為吹動教育的暖風，更為在地注入教育創新活水，讓基地成為在地孩童口中的「遊學（遊樂與學習）基地」，在地社區居民的「好夥伴」，也為屏南地區偏鄉教育開創新可能。