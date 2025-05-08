快訊／台中畸形戀命案女主角判12年！前男友判10年半

▲台中三角畸形戀命案，死者邱男（左）遭妻子林女（中）與林女前男友（右）以鐵鎚打死奪命，今判決出爐。（圖／翻攝臉書）



記者許權毅／台中報導

台中市一名林女與丈夫邱男結婚後，林女找來前男友田男一起同住小套房，結果林與田合力以鐵鎚將邱男打死。案件經國民法庭密集審理3天後，檢方求處2人10年至11年半刑期，今早國民法庭評議後，林女被依家暴傷害致死罪判處12年、田男被依同罪判處10年6月。據了解，該案原訂今日12點5分宣判，因討論激烈，改至下午1點宣判。

▲▼林女等3人同住在大雅區一處小套房內，關係複雜。（圖／翻攝Google Maps、記者許權毅製）



回顧該案，林女（27歲）和邱姓老公（28歲）、田男（45歲）同住在大雅區租屋處，去年1月11日，林女、田男不滿被邱男懷疑有染，因而發生爭吵，林女、田男分別持甩棍、鐵鎚和塑膠管痛毆邱男，造成邱男頭部、脖子及身體多處大面積皮下出血，大約晚間6點半倒地昏迷。救護人員直到7點多才獲報前往，邱男已經失去呼吸心跳，立即送醫搶救，8點多宣告不治。

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翻看林女臉書，自稱是「無人能駕馭的女生」，先後與田男、邱男放閃曬恩愛；田男有數個臉書帳號，自稱「永遠一個人」卷證資料上也可見田男綽號「永遠單身」；死者邱男一心愛林女，臉書上寫下「永遠愛老婆林女一輩子不離不棄」，卻慘死2人手下。

案經檢方偵辦，認定林女、田男涉犯家暴傷害致死罪，提起公訴，5日起由台中地院國民法庭進行密集審理。審理過程中，林女仍否認犯罪，堅稱自己僅有持塑膠水管毆打邱男3下；田男雖認罪，但認為自己僅交付鐵鎚給林女，行為可預見造成邱男死亡。

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更讓人驚訝的是，3人關係相當複雜，經檢方提示相關證據，發現3人同住一間小套房，房間內毫無隱私，但林女與邱男已經結為夫妻，田男又身分特殊，為林女交往6年的前男友，卻一同擠在小套房內，分睡2張床，該如何生活，又如何保有距離，三角關係相當畸形，就連審判長李昇蓉都曾對此提出疑問。

▲▼林女（上）、田男（下）對於案情說法完全不同，互控對方才是兇手。（圖／記者許權毅攝）



田男坦承，案發當下有向林女說出「把邱男打死，丟到外面讓他自生自滅」這句話，辯護律師在科刑辯論時提出，田男只是因為「不滿2人關係惡劣，影響自己」才說出的諷刺氣話。

但是，田男在案發後，不論警詢、偵訊甚至羈押庭期間，數次翻供，說法前後不一，一下坦承動手持鐵鎚攻擊邱男、一下否認犯行，最後在庭上自承，一度是想替林女扛責，疑似林女當庭控訴是田男後，田男鐵了心切割，甚至當庭質問林女「妳覺得是我？有什麼證據？沒什麼話題了。」

另一方面，鐵鎚上被驗出有DNA的林女，檢方揭開她犯後滅證、換衣，說詞都是避重就輕，也數次遭審檢辯三方問到啞口無言，數次沉默，並且出現說法有矛盾情況。

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林女在庭上自稱，邱男會對自己家暴，先前才會對邱男動手還擊，但是依照科刑資料可見，林女與邱男傷勢完全不對等。林女行為特殊，感情上在邱男與田男之間游移，正是因為遭邱男質疑2人關係，才痛下殺手，甚至遭邱母律師質疑，根本是利用邱男身障身分，還在婚後拜九尾狐招桃花，太過離譜。

▲台中畸形戀女主角林女，與邱男結婚後，還篤信九尾狐有招桃花意味。（圖／翻攝林女臉書）