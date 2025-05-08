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「德人當年姑息希特勒暴行」謝寒冰：現在姑息賴清德剛好而已

▲▼國民黨台北市黨部第20屆第1次市委員、顧問臨時會議，黨主席朱立倫親臨會場為臨危受命接下台北市代理主委的台北市議會議長戴錫欽加油打氣。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

德國在台協會日前以「無恥」來批評國民黨青年宋建樑，譴責其配戴象徵納粹的「卐」字臂章、比出納粹敬禮手勢等；相隔不到一個月，又點名譴責國民黨主席朱立倫，應避免缺乏歷史敏感度的類比。對此，資深媒體人謝寒冰直呼，「德國人當年可以姑息希特勒的暴行，現在會姑息賴清德，也不過剛好而已！」

德國在台協會點名批評朱立倫，說台灣現在的制度，不可與當年希特勒的「國家社會主義」類比，試圖淡化納粹政權罪行的舉動也令人感到不安。

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看到德國在台協會這麼說，謝寒冰反問，「為什麼台灣不能和當年的德國類比？希特勒和賴清德為何不能比較？」認為朱立倫明明是在譴責賴清德像希特勒一樣惡劣，德國在台協會到底是哪個眼睛看見朱立倫在淡化納粹罪行？

最後他直呼，自己只能說，「德國人當年可以姑息希特勒的暴行，現在會姑息賴清德，也不過剛好而已！」

國民黨主席朱立倫昨（7）日表示，總統賴清德對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事，遭到德國在台協會點名抨擊，台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比，應避免進行缺乏歷史敏感度的類比。

朱立倫今日先是在臉書發文表示，德國須深刻反思納粹如何運用所謂的「合法程序」，系統性地瓦解威瑪共和國的民主機制；隨後出席母親節慶祝活動時更稱，國際社會應共同唾棄獨裁者，而非幫有可能迫害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，要堅定站在民主立場。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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