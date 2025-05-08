「德人當年姑息希特勒暴行」謝寒冰：現在姑息賴清德剛好而已

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者鄺郁庭／綜合報導

德國在台協會日前以「無恥」來批評國民黨青年宋建樑，譴責其配戴象徵納粹的「卐」字臂章、比出納粹敬禮手勢等；相隔不到一個月，又點名譴責國民黨主席朱立倫，應避免缺乏歷史敏感度的類比。對此，資深媒體人謝寒冰直呼，「德國人當年可以姑息希特勒的暴行，現在會姑息賴清德，也不過剛好而已！」

德國在台協會點名批評朱立倫，說台灣現在的制度，不可與當年希特勒的「國家社會主義」類比，試圖淡化納粹政權罪行的舉動也令人感到不安。

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看到德國在台協會這麼說，謝寒冰反問，「為什麼台灣不能和當年的德國類比？希特勒和賴清德為何不能比較？」認為朱立倫明明是在譴責賴清德像希特勒一樣惡劣，德國在台協會到底是哪個眼睛看見朱立倫在淡化納粹罪行？

最後他直呼，自己只能說，「德國人當年可以姑息希特勒的暴行，現在會姑息賴清德，也不過剛好而已！」

國民黨主席朱立倫昨（7）日表示，總統賴清德對在野黨的所作所為，就是在做希特勒做的事，遭到德國在台協會點名抨擊，台灣絕不能與國家社會主義的暴政相比，應避免進行缺乏歷史敏感度的類比。

朱立倫今日先是在臉書發文表示，德國須深刻反思納粹如何運用所謂的「合法程序」，系統性地瓦解威瑪共和國的民主機制；隨後出席母親節慶祝活動時更稱，國際社會應共同唾棄獨裁者，而非幫有可能迫害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，要堅定站在民主立場。