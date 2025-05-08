　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「人民也覺得賴清德獨裁！」　朱立倫怒：外國別再干預各國內政

▲朱立倫出席國民黨母親節活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲朱立倫出席國民黨母親節活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨批評總統賴清德的施政如希特勒納粹政權，引發德國在台協會點名譴責，台灣機構不能也不像納粹政權雇用的恐怖工具，呼籲別再提出不當且麻木不仁的比喻，該聲明也被荷蘭在台辦事處、法國在台協會轉發。朱立倫今（8日）對此痛批，外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預他國內政，賴清德的獨裁化是連民眾也這樣覺得，不是只有他朱立倫這樣說。

朱立倫今日出席國民黨中央舉辦的母親節活動時強調，納粹德國希特勒是殘害人類最凶狠的獨裁者，是大家共同譴責唾棄的，但不要忘了，民主政治也可能產生法西斯，也會變成獨裁，這才是他們所學到的歷史教訓，要嚴正面對所有殘害民主、迫害在野黨或傷害所有人權的獨裁者，這是他們的共同目標，這也是他的原意，講的非常清楚。

朱立倫強調，國際社會應該共同唾棄的是獨裁者，而不是要幫有可能傷害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，而是應該要站在民主自由堅守的立場講話。

至於罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑先前穿著象徵納粹的「卐」符號臂章前往新北檢複訊，右手還刻意比出納粹敬禮手勢，到昨日朱立倫被德國在台協會譴責，甚至該篇聲明已被荷蘭在台辦事處、法國在台協會轉發，以色列駐台辦事處也發文抨擊，「這類比較對於在大屠殺中喪生的六百萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的」，對此，朱立倫回應，外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預各國的內政。

朱立倫說，國民黨的立場非常清楚，指的是賴清德變成獨裁化，變成迫害在野黨，這跟法西斯是相同的方向，這是從歷史學到的教訓，這不單是朱立倫這樣說，媒體這樣說，民眾也是這樣覺得！因此真正應該反省檢討的是賴清德。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
504 2 7170 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「神秘黑圈」詭浮上空！　美居民震驚：活50年沒見過
澎恰恰「黑底白字」慟友驟逝！　死別才知：為了我賣股票
劉畊宏直播失控！愛妻怒嗆：不信你們出去啊…掉粉900萬告急
女兒遭扒光性侵　單親媽活活打死嫌犯「謀殺罪不起訴」
快訊／大屠殺！雷霆單場轟149分　狂贏金塊43分
青森詭異地鳴！網憂地震前兆　京都大學副教授揭可能原因
媽祖鑾轎旁「紅臂章長者」是誰？　內行解密隨行神秘人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳其邁曾罵「江宜樺像希特勒」　粉專喊話德在台協會：比照譴責

公務機關忠誠查核3方向做加強調整　最快5月底可上路

李進勇批假連署涉組織犯罪　連勝文：國民黨沒能力查核黨員近況

朱立倫指賴清德行為如希特勒　行政院：非常不恰當的比喻

林佳龍拜會休士頓市長　推動「Taiwan Tower」助台灣投資隊落地

連署造假案連環爆　國民黨民調：逾五成民眾認司法迫害在野黨

譴責國民黨不當援引納粹歷史　時力：別再用反智言論挑戰國際底線

朱立倫拒道歉　民進黨批一錯再錯：公然踐踏國際道德底線

檢調明搜索黨中央？　朱立倫：鷹犬聽令獨裁者每天都想迫害在野

防剴剴案再發生！政院立兒托法　托育機構應保存影像、情節嚴重得公布姓名

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

【勇腳伯歸隊】緊跟進香隊伍終於追上！向 #白沙屯媽祖 報平安

【金價飆漲！】忘密碼強拆保險箱　她見百萬黃金：好爽！

【珠珠很想贏】李珠珢看球太認真 獨自起身有點小害羞

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

周渝民罕提大S　 「熙媛接住我了」

陳其邁曾罵「江宜樺像希特勒」　粉專喊話德在台協會：比照譴責

公務機關忠誠查核3方向做加強調整　最快5月底可上路

李進勇批假連署涉組織犯罪　連勝文：國民黨沒能力查核黨員近況

朱立倫指賴清德行為如希特勒　行政院：非常不恰當的比喻

林佳龍拜會休士頓市長　推動「Taiwan Tower」助台灣投資隊落地

連署造假案連環爆　國民黨民調：逾五成民眾認司法迫害在野黨

譴責國民黨不當援引納粹歷史　時力：別再用反智言論挑戰國際底線

朱立倫拒道歉　民進黨批一錯再錯：公然踐踏國際道德底線

檢調明搜索黨中央？　朱立倫：鷹犬聽令獨裁者每天都想迫害在野

防剴剴案再發生！政院立兒托法　托育機構應保存影像、情節嚴重得公布姓名

陳其邁曾罵「江宜樺像希特勒」　粉專喊話德在台協會：比照譴責

Switch 2新制度「鑰匙卡」遭開發者質疑：讓遊戲失去特別之處

快訊／高捷通車17年首出包　列車行駛中「門窗玻璃整片掉落」

陸製商品恐從美國貨架消失　玩具遊戲類首當其衝

擔憂上演「換柱」！韓執政黨選前鬧內鬨　金文洙不滿黨高層逼整合

公務機關忠誠查核3方向做加強調整　最快5月底可上路

「美福雙子星」將出售！開價300億元　大股東證實「有1組出價」

李進勇批假連署涉組織犯罪　連勝文：國民黨沒能力查核黨員近況

Sandy錄一半突被當眾問「有氣泡水喝嗎」！真實反應全放送：好煩喔

懷秋認大嘴巴解散陷低潮！　離開台灣逐夢遭家人反對「跟媽起摩擦」

信眾沿途拿衣哭求祈福　媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

政治熱門新聞

快訊／德國在台協會點名譴責朱立倫　「台灣制度絕不可被類比納粹」

以色列跟進譴責　朱立倫怒：別干預各國內政

快訊／遭德國在台協會譴責　朱立倫開嗆了

德國在台協會譴責朱立倫　以色列駐台辦事處跟進：對不當比喻失望

德國在台協會罕見點名譴責朱立倫　藍白陣營出征反嗆沒資格、羞恥

朱立倫、解放軍齊轟賴清德納粹　普丁昔也抹烏克蘭納粹發動戰爭

北市3罷團送件　罷免徐巧芯連署178%全國最高

保訓會稱「預算被刪致調訓比降」　藍轟「沒救了」：沒提案也沒刪

德國在台協會譴責朱立倫　國民黨發聲了

聯合國報告：台灣詐騙洗錢中心　調查局回應了

賴清德澄清：「脫中入北」是學者主張

LIVE／賴清德歐戰勝利紀念發表演說　跟習近平互搶二戰史觀話語權

後備軍人注意！今年將教召2萬人　14天驗證臨戰訓練＋全程戰鬥

印巴衝突邊境激烈交火　我外交部警告：國人儘速離開

更多熱門

相關新聞

謝寒冰批德國在台協會：姑息賴清德剛好而已

謝寒冰批德國在台協會：姑息賴清德剛好而已

德國在台協會日前以「無恥」來批評國民黨青年宋建樑，譴責其配戴象徵納粹的「卐」字臂章、比出納粹敬禮手勢等；相隔不到一個月，又點名譴責國民黨主席朱立倫，應避免缺乏歷史敏感度的類比。對此，資深媒體人謝寒冰直呼，「德國人當年可以姑息希特勒的暴行，現在會姑息賴清德，也不過剛好而已！」

德國在台協會譴責朱立倫　以色列駐台辦事處跟進：對不當比喻失望

德國在台協會譴責朱立倫　以色列駐台辦事處跟進：對不當比喻失望

幽靈連署全台首件偵結！國民黨台南市黨部11人起訴

幽靈連署全台首件偵結！國民黨台南市黨部11人起訴

朱立倫被譴責　媒體人喊「德國人好了啦」

朱立倫被譴責　媒體人喊「德國人好了啦」

快訊／遭德國在台協會譴責　朱立倫開嗆了

快訊／遭德國在台協會譴責　朱立倫開嗆了

關鍵字：

國民黨朱立倫德國在台協會以色列納粹獨裁賴清德

讀者迴響

熱門新聞

頭旗又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」

全球第7座迪士尼樂園將誕生！官方公布地點了

鍵盤柯南揪Mandy同時交往4男鐵證　「叫床太大聲」法院認證

清大師出「大罷免影片企劃」作業　佔總成績30%

即／台南國1深夜5車連環追撞　「1死5傷」全線交通中斷

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮揭媽祖上山秘辛

女童打翻水遭索賠4.1萬！特斯拉駕駛道歉了

台南國道5車追撞「小轎車擠爛全毀」　女駕駛當場遭夾死

「E級護理師」開放手天使報名　1條件優先錄取

川普將宣布波斯灣改名「阿拉伯灣」　伊朗回應了

新宿車站「OL玉手」抽動男下身！　遊客看呆

甜甜的豆棗「竟是它製作的」　網驚：不健康但超愛

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

東華大學教授性侵女老師　譏諷：妳怎麼像死魚

即／高雄父女雙亡死在車內　母淚奔現場認屍

更多

最夯影音

更多

【轎班全笑了】#白沙屯媽祖 原地轉圈不肯走，原來是為了.......

【盡力了】女子抱著衣服哭求點衣...媽祖特地倒退停留4分鐘聆聽

【微尷尬】有迎接但不多？信徒虔誠跪地等媽祖...他一句話提醒香燈腳全笑了

【不要去醫院！】汪見路線不對腿抖超大力 媽無奈：只是換路線去公園而已

【人神共憤！】#彰化 3百年五通宮遭破壞！　鐮刀男「斬首」多尊 #神明

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面