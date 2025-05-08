「人民也覺得賴清德獨裁！」　朱立倫怒：外國別再干預各國內政

▲朱立倫出席國民黨母親節活動。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫昨批評總統賴清德的施政如希特勒納粹政權，引發德國在台協會點名譴責，台灣機構不能也不像納粹政權雇用的恐怖工具，呼籲別再提出不當且麻木不仁的比喻，該聲明也被荷蘭在台辦事處、法國在台協會轉發。朱立倫今（8日）對此痛批，外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預他國內政，賴清德的獨裁化是連民眾也這樣覺得，不是只有他朱立倫這樣說。

朱立倫今日出席國民黨中央舉辦的母親節活動時強調，納粹德國希特勒是殘害人類最凶狠的獨裁者，是大家共同譴責唾棄的，但不要忘了，民主政治也可能產生法西斯，也會變成獨裁，這才是他們所學到的歷史教訓，要嚴正面對所有殘害民主、迫害在野黨或傷害所有人權的獨裁者，這是他們的共同目標，這也是他的原意，講的非常清楚。

朱立倫強調，國際社會應該共同唾棄的是獨裁者，而不是要幫有可能傷害民主、迫害反對黨的獨裁者講話，而是應該要站在民主自由堅守的立場講話。

至於罷免民進黨立委李坤城領銜人宋建樑先前穿著象徵納粹的「卐」符號臂章前往新北檢複訊，右手還刻意比出納粹敬禮手勢，到昨日朱立倫被德國在台協會譴責，甚至該篇聲明已被荷蘭在台辦事處、法國在台協會轉發，以色列駐台辦事處也發文抨擊，「這類比較對於在大屠殺中喪生的六百萬名猶太人及倖存者而言，是極為冒犯且不可接受的」，對此，朱立倫回應，外國政府不能成為迫害民主的幫兇，更不應該干預各國的內政。

朱立倫說，國民黨的立場非常清楚，指的是賴清德變成獨裁化，變成迫害在野黨，這跟法西斯是相同的方向，這是從歷史學到的教訓，這不單是朱立倫這樣說，媒體這樣說，民眾也是這樣覺得！因此真正應該反省檢討的是賴清德。