快訊／紐時：川普政府將宣布「與英國達成協議」

▲美國總統川普（Donald Trump）在白宮與英國首相施凱爾（Keir Starmer）會面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普7日表示，他將在美東時間8日上午10時在白宮舉行記者會，內容是關於與一個「大型且備受尊敬」的國家達成貿易協議。《紐約時報》隨即取得消息人士說法指出，即將與美國達成協議的國家就是英國。

根據《紐約時報》報導，有3名消息人士透露，美國將與英國達成一項貿易協議，相關規劃已在進行中。不過，目前白宮發言人和英國大使館發言人皆未回應置評請求。

目前協議細節尚不清楚，雙方討論過的議題包括降低英國對美國汽車和農產品的關稅，還有取消英國對美國科技公司的稅額。

不過，尚未確認這項協議是否已正式敲定，或僅是宣布一個接下來幾個月會持續談判的框架。

川普對與英國簽訂貿易協議的興趣，可追溯到他第一任期，當時雙方已有談判，但未能敲定協議。英國自脫歐以來，也一直渴望與美國達成貿易協議，以彌補與歐洲逐漸削弱的關係。在拜登（Joe Biden）政府時期，英國官員仍持續推動協議，但進展有限。

對英國首相施凱爾（Keir Starmer）而言，這項協議可說是對他積極經營與川普關係的一大肯定。今年2月，他造訪橢圓形辦公室時，還帶來了英王查爾斯三世（King Charles III）的邀請函，邀請川普罕見地進行第二次國是訪問。

川普政府似乎也接近與印度、以色列達成協議，並持續與南韓、日本、越南等國談判。不過，川普6日淡化貿易協議的重要性，表示其他國家比美國更需要這些協議。

川普當時表示，「大家都問，『什麼時候、什麼時候、什麼時候你要簽協議？』我們不需要簽協議，我們現在馬上就能簽25個協議。」

川普強調，「如果我們願意的話。我們不需要簽協議，是他們需要跟我們簽協議。」

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