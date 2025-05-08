朱立倫、解放軍齊轟賴清德納粹　普丁昔也抹烏克蘭納粹發動戰爭

▲國民黨主席朱立倫主持中常會。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者陶本和／台北報導

德國在台協會日前才以「無恥」來批評國民黨青年宋建樑，譴責他戴象徵納粹的「卐」字臂章，還比出納粹敬禮手勢；不到一個月，又直接點名譴責國民黨主席朱立倫。一位涉外官員受訪時說，藍營對國際上正在發生的事情，似乎毫無概念，納粹的認知操作，是普丁發動戰爭的藉口，甚至朱立倫的論調，也跟中共解放軍有關的媒體「海峽之聲」相似，都抨擊賴清德是希特勒、法西斯。

大約三周前，罷免民進黨立委李坤城的領銜人宋建樑戴著納粹臂章應訊，引發議論。當時，德國在台協會在社群媒體罕見發聲，痛斥宋建樑的行為「無恥」並表達最強烈的譴責。

經過不到一個月，總統賴清德準備在5月8日，舉辦第二次世界大戰歐洲戰場結束戰事的紀念活動，並發表演說。朱立倫則是砲轟，歐戰勝利80周年是消滅獨裁者、消滅法西斯，賴清德今天對在野黨的作為，「是在做希特勒做的事情。」但此番言論，再次惹怒德國在台協會。

德國在台協會在公開聲明中，罕見直接點名政黨領袖的全名，譴責朱立倫。協會表示，對朱立倫言行感到深切的失望與憂慮，今天的台灣絕無可能與國家社會主義暴政相提並論。台灣的制度也不可被類比為納粹政權所使用的恐怖工具，鄭重呼籲國民黨領導層，應避免提出不當、且對歷史上麻木不仁的類比。

對此，一位涉外官員受訪時表示，他無法理解，國民黨為何會越來越活在自己的小天地，對國際上發生的事情卻毫無概念。他說，俄羅斯在攻擊烏克蘭之前，就是大量認知操作，指控烏克蘭納粹化，澤倫斯基是希特勒等。

這位官員舉俄羅斯衛星通訊社過去的新聞報導，俄羅斯領導人普丁向媒體表示，他聽說烏克蘭在尋找自我身份認同，但很驚訝為何他們要在新納粹主義的基礎上尋找。這位官員表示，納粹的認知操作，是普丁發動戰爭的藉口之一。

這位官員說，後來老共也有樣學樣，觀察過去兩年，也開始操作這類的認知攻擊，論調就是攻擊賴清德是法西斯、希特勒。他說，亞洲人沒有感覺，歐洲人聽到一定會跳起來，馬上會聯想到仇恨與侵略，剛好明天是台灣首次紀念歐戰，國民黨搞這齣，證明他們跟國際民主的軌道不同軌，反倒是跟老共一個鼻孔出氣。

這位官員也拿出有中共解放軍背景的媒體「海峽之聲」，在2024年6月時的報導，標題是「越來越多證據表明，賴清德正在向希特勒靠攏」。他說，對照中共過去這段時間的相關論調，跟朱立倫確實是相近的。

▲有中共解放軍背景的媒體「海峽之聲」，在2024年6月時的報導，標題是「越來越多證據表明，賴清德正在向希特勒靠攏」。（圖／海峽之聲）