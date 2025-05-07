快訊／德國在台協會點名譴責朱立倫　「台灣制度絕不可被類比納粹」

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德明將舉辦第二次世界大戰歐洲戰場結束戰事的紀念活動，並發表演說。國民黨主席朱立倫則砲轟，歐戰勝利80周年是消滅獨裁者、消滅法西斯，賴清德今天對在野黨的作為，「是在做希特勒做的事情。」對此，德國在台協會今（7日）發表公開聲明，並點名譴責朱立倫。協會表示，對朱立倫言行感到深切的失望與憂慮，今天的台灣絕無可能與國家社會主義暴政相提並論。台灣的制度也不可被類比為納粹政權所使用的恐怖工具，鄭重呼籲國民黨領導層，應避免提出不當、且對歷史上麻木不仁的類比。

對於朱立倫說法，德國在台協會稍早發聲明表示，協會注意到國民黨主席朱立倫最近發表的發言，感到深切的失望與憂慮，任何試圖淡化納粹政權罪行，或將1933年至1945年間在德國及歐洲犯下的暴行與台灣政治局勢相提並論的作為，均令人深刻不安。

聲明指出，我們必須明確表示，今天的台灣絕無可能與國家社會主義 (National Socialism) 的暴政相提並論。台灣的制度絕不應也不可被類比為納粹政權所使用的恐怖工具。

聲明強調，我們鄭重呼籲國民黨領導層，應避免在國內政治論述中提出不當、且對歷史上麻木不仁的類比。國家社會主義數以百萬計受害者的記憶，要求我們捍衛歷史真相的尊嚴，並拒絕任何形式的淡化行為。

協會呼籲，與其為了政治目的扭曲對過去的記憶，不如確保納粹德國的罪行永不被遺忘，並在德國、台灣乃至整個國際社會強化歷史意識。