淪棄子？北檢傳賴苡任、李孝亮出庭　國民黨：有需要願提供協助

▲國民黨發言人楊智伃。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北地檢署偵辦民進黨立委吳沛憶、吳思瑤的罷免提議案疑似「幽靈連署」，今（7日）約談「地動删瑤」召集人賴苡任、吳沛憶罷免案領銜人李孝亮，不過外界認為兩人已被國民黨當成「棄子」。國民黨發言人楊智伃對此回應，不管是北市還是其他地區，都給予最充足的幫助，也非常不捨第一線的年輕人遭受綠營攻擊，跟李孝亮、賴苡任都是很好的朋友，都有保持密切幫助，有需要幫忙時都很願意提供。

大罷免持續，國民黨主席朱立倫上周下軍令，要求全黨公職投入第二階段連署作業，不過機制、具體的考核措施卻都沒發布，遭諷「令不出黨中央」；而目前也碰上眾多黨部遭搜索、相關人員遭約談情況，外界憂心當中青年幹部原有機會成為2026年地方選舉生力軍，恐因涉嫌偽造文書而無法參選，成為國民黨黨中央用過即丟的「棄子」。

李孝亮、賴苡任下午遭北檢傳喚，楊智伃說，民進黨透過司法小案大辦，針對國民黨的各縣市黨部搜索、羈押，國民黨早已不是泱泱大黨，用最少的資源做最多的事情，現在因為搜索案件，黨中央又要去重新做人力調整，因為重點還是團體戰，朱立倫也有下達軍令，希望全台民代跟黨部都全力協助，在這艱難時刻，一起團結力抗獨裁政府。

至於基層批評所謂考核機制沒公布，也不知KPI的績效又要怎麼算？文傳會主委林寬裕則說，如果有相關訊息會再跟大家公布。另，傳檢調本周搜索中央黨部，國民黨要天天開直播、準備國際記者會應戰，林寬裕說，國民黨有國際部，本來就會跟外媒做背景說明，都是常態性的辦理，不是針對特定的事件。