雙吳罷免案爆幽靈連署！北檢再傳李孝亮、賴苡任　訊問2小時請回

▲北檢7日下午傳喚先前被諭令交保的賴苡任、李孝亮出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者閔文昱／綜合報導

針對罷免民進黨立委吳沛憶與吳思瑤的連署案，檢調接獲檢舉指控其中存在偽造簽名與「死亡連署」情形，4月14日首波搜索行動針對國民黨青年軍「罷吳四騎士」與兩案領銜人進行約談，並陸續將部分人士依偽造文書罪諭令交保並限制出境。北檢今（7日）下午再度傳喚罷免吳思瑤召集人賴苡任及罷免吳沛憶領銜人李孝亮，2人訊後均被請回。

李孝亮、賴苡任下午遭北檢傳喚，其中賴苡任在律師妹妹陪同下到庭，偵訊約75分鐘後請回；李孝亮則於下午3時許抵達北檢，偵訊僅約30分鐘後也請回。兩人均未接受媒體採訪，低調快速離開現場。

針對檢方的偵訊，賴苡任此前曾表示，檢方以傳真通知其律師出庭，未發正式傳票，是否符合規定有待公評。他坦言，若偵查庭轉為羈押庭，已準備好在看守所內「看書」。李孝亮則在臉書發文預測三種可能結果，包括雙押、雙放或一押一放，並自嘲若被羈押，將在看守所寫書。

回顧案情，檢方調閱中央選舉委員會及台北市選舉委員會相關資料，發現罷免提議書中存在大量疑點，包括連署人早已過世、筆跡高度相似以及連筆墨顏色一致，疑似抄襲。檢調初步掌握「抄錄」情事，並於4月17日展開第二波搜索，擴及國民黨台北市黨部，並聲押主委黃呂錦茹等人，其中兩人已裁定收押。

針對外界質疑國民黨青年軍成員是否被黨中央視為「棄子」，國民黨發言人楊智伃表示，黨中央始終與基層保持密切聯繫，並提供必要協助。她強調，民進黨透過司法手段攻擊國民黨，黨中央將全力支援第一線成員。國民黨主席朱立倫則要求全黨公職投入罷免案第二階段連署作業，並呼籲團結抗衡綠營的「獨裁政府」。