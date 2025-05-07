　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雙吳罷免案爆幽靈連署！北檢再傳李孝亮、賴苡任　訊問2小時請回

▲賴苡任、李孝亮。。（圖／記者劉昌松攝）

▲北檢7日下午傳喚先前被諭令交保的賴苡任、李孝亮出庭應訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者閔文昱／綜合報導

針對罷免民進黨立委吳沛憶與吳思瑤的連署案，檢調接獲檢舉指控其中存在偽造簽名與「死亡連署」情形，4月14日首波搜索行動針對國民黨青年軍「罷吳四騎士」與兩案領銜人進行約談，並陸續將部分人士依偽造文書罪諭令交保並限制出境。北檢今（7日）下午再度傳喚罷免吳思瑤召集人賴苡任及罷免吳沛憶領銜人李孝亮，2人訊後均被請回。

李孝亮、賴苡任下午遭北檢傳喚，其中賴苡任在律師妹妹陪同下到庭，偵訊約75分鐘後請回；李孝亮則於下午3時許抵達北檢，偵訊僅約30分鐘後也請回。兩人均未接受媒體採訪，低調快速離開現場。

針對檢方的偵訊，賴苡任此前曾表示，檢方以傳真通知其律師出庭，未發正式傳票，是否符合規定有待公評。他坦言，若偵查庭轉為羈押庭，已準備好在看守所內「看書」。李孝亮則在臉書發文預測三種可能結果，包括雙押、雙放或一押一放，並自嘲若被羈押，將在看守所寫書。

回顧案情，檢方調閱中央選舉委員會及台北市選舉委員會相關資料，發現罷免提議書中存在大量疑點，包括連署人早已過世、筆跡高度相似以及連筆墨顏色一致，疑似抄襲。檢調初步掌握「抄錄」情事，並於4月17日展開第二波搜索，擴及國民黨台北市黨部，並聲押主委黃呂錦茹等人，其中兩人已裁定收押。

針對外界質疑國民黨青年軍成員是否被黨中央視為「棄子」，國民黨發言人楊智伃表示，黨中央始終與基層保持密切聯繫，並提供必要協助。她強調，民進黨透過司法手段攻擊國民黨，黨中央將全力支援第一線成員。國民黨主席朱立倫則要求全黨公職投入罷免案第二階段連署作業，並呼籲團結抗衡綠營的「獨裁政府」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
531 3 2260 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮親揭媽祖上山秘辛
印巴衝突影響歐洲航　華航公告退改票辦法
天王也追媽祖！任賢齊突現身「粉紅超跑」隊伍
畸形戀女主供奉九尾狐招桃花　聯手客兄領殘障夫補助
渣男淫辱3少女　慘遭火燒GG教訓！還被判囚5年
買鞋大半號竟是「腳臭」元兇！日本節目研究揭關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

畸形戀死者曾被妻打到逃家　檢引「台南Josh案」求處11年明宣判

畸形戀女主婚後供奉九尾狐招桃花　被指聯手客兄領殘障夫補助

雙吳罷免案爆幽靈連署！北檢再傳李孝亮、賴苡任　訊問2小時請回

金價飆升讓她忍不住！忘記密碼強拆保險箱　增值百萬看一眼也開心

檢調再出手！幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損　35員工急疏散

彰化五通宮10多尊神像「身首分離」！鐮刀男呆立現場動機不明

火燒車恐怖畫面曝！女駕駛感覺有異急停路邊　秒成火球驚險逃生

不怕大雨來！北市啟動防汛總體檢　蔣萬安親赴現場坐鎮

騎士遭聯結車擦撞爆頭慘死　20人「停等」目睹驚悚死亡瞬間

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

百想／廉惠蘭奪女配獎！IU台下含淚　《苦盡》崔代勳獲男配：哈洗XD

【史上最辛苦】頭旗君被海放！翻山越嶺趕會白沙屯媽祖

【珠珠寶貝】李珠珢場邊牽起男孩小手！網見互動畫面超羨慕

睽違200年首度造訪南投　媽祖鑾轎抵名間民眾嗨翻

Met Gala／JENNIE.LISA.ROSÉ合體　和S.COUPS合照太養眼

畸形戀死者曾被妻打到逃家　檢引「台南Josh案」求處11年明宣判

畸形戀女主婚後供奉九尾狐招桃花　被指聯手客兄領殘障夫補助

雙吳罷免案爆幽靈連署！北檢再傳李孝亮、賴苡任　訊問2小時請回

金價飆升讓她忍不住！忘記密碼強拆保險箱　增值百萬看一眼也開心

檢調再出手！幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

快訊／台南柳營工廠氣爆！100平方公尺毀損　35員工急疏散

彰化五通宮10多尊神像「身首分離」！鐮刀男呆立現場動機不明

火燒車恐怖畫面曝！女駕駛感覺有異急停路邊　秒成火球驚險逃生

不怕大雨來！北市啟動防汛總體檢　蔣萬安親赴現場坐鎮

騎士遭聯結車擦撞爆頭慘死　20人「停等」目睹驚悚死亡瞬間

被白沙屯媽祖海放8km！頭旗「爬山路會合」流男兒淚喊：我們做到了

新北表揚35位義交楷模　侯友宜宣布明年協勤費調高15%

畸形戀死者曾被妻打到逃家　檢引「台南Josh案」求處11年明宣判

銀髮族當心！詐團鎖定長者當車手　瑞芳警揭詐騙新話術

天王也追媽祖！任賢齊突現身「粉紅超跑」隊伍　香燈腳嗨搶拍

白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮親揭媽祖上山秘辛

畸形戀女主婚後供奉九尾狐招桃花　被指聯手客兄領殘障夫補助

世壯運倒數！新北市圖推「閱讀」運動會　完成挑戰抽好禮

印巴衝突影響歐洲航班取消　華航宣布退改票免收手續費

遠傳電信5G月租滲透率破44%　第一季營收260億創新高

【不要睡！】爸哄睡完準備睡覺嫩嬰卻起床了XD

社會熱門新聞

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

傅崐萁「御用律師夫」身分大有來頭！　竟是前民進黨立委

女房東再開砲　批飯糰夫妻「自卑又邪惡」

聯結車輾斃男騎士　20人目睹驚悚瞬間

逼2男口交、吃對方排泄物　11煞起訴　

即／醫院冷氣室外機腐屍身分曝！家屬悲痛相認

彰化3百年五通宮遭破壞！鐮刀男「斬首」多尊神明

即／台南聯結車與3機車擦撞　男騎士爆頭慘死

噁警入侵女同事住處裝針孔　藏113支兒少性影像

即／台南柳營工廠氣爆！35員工急疏散

冷氣墜落砸死女大生　工人與僱主一審均判刑

更多熱門

相關新聞

幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

幽靈連署案延燒　國民黨基隆市黨部又遭搜索

基隆地檢署偵辦罷免案中涉及偽造文書疑雲，行動持續擴大。截至目前，已有3人遭收押、4人交保。檢方今（7）日再度出手，指揮市調站搜索國民黨基隆市黨部副書記長韓吉元住處及相關地點，傍晚6時許，基隆市調處調查人員離開國民黨基隆市黨部。

保訓會稱「預算被刪致調訓比降」　藍轟「沒救了」：沒提案也沒刪

保訓會稱「預算被刪致調訓比降」　藍轟「沒救了」：沒提案也沒刪

藍委稱南韓央行打臉賴清德　林楚茵：在野黨勿操作資訊差落井下石

藍委稱南韓央行打臉賴清德　林楚茵：在野黨勿操作資訊差落井下石

罷團青年淪棄子？　藍：有需要願提供協助

罷團青年淪棄子？　藍：有需要願提供協助

稱「涉不法也該等罷免完再追究」惹議　翁曉玲揭往例：超前告發是事實

稱「涉不法也該等罷免完再追究」惹議　翁曉玲揭往例：超前告發是事實

關鍵字：

罷免案偽造簽名國民黨檢調搜索青年軍

讀者迴響

熱門新聞

慈惠傻愛宥勝10年慘當白富美備胎！

香燈腳罵「勇腳伯出來騙錢」　信徒怒：媽祖都在看

宥勝爆離婚！配偶欄空白

我要兩百萬，搶劫！　銀行員請他休息區等待竟照做

金秀賢逼金賽綸「看他偷吃女偶像」！嘲笑小三上床有海帶味

岳父生病住院！禽獸女婿竟性侵丈母娘

快訊／金秀賢遭提告「性虐待金賽綸」！

快訊／金賽綸自白：國二被迫和金秀賢發生關係！

「精神不好，是熙媛接住我」　周渝民談前女友！

畸形戀老公同意3人擠套房原因曝　妻認了交往重疊

夫妻跟前男友擠套房　老公遭打死全身41處傷

被叫「雲豹小公主」　賴品妤：奴才命才這樣看

台灣「速霸陸Solterra」官網下架

川普放話將發布「空前重大的聲明」！

慈惠傳斬斷10年婚　宥勝經紀人回應了！

更多

最夯影音

更多

【崩潰】國1嚴重4車連環撞！肇事駕駛抱頭狂跳腳

#李珠珢 婉拒C位讓給學姊　走回邊邊位置！球迷讚：又被圈粉

FANTASY BOYS疑似求救　隊長嫝珉瑞多次「手比540」

#白沙屯媽祖 睽違200年首度造訪南投！鑾轎抵名間民眾嗨翻

劉德華女兒「炫父」沒人信　學校喊：我爸是劉德華

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面