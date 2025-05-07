頭旗車又被海放！白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」創下兩個第一次

▲白沙屯媽祖7日晚間駐駕「溪湖糖廠」。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎7日上午7時許，行經南投縣與彰化縣交界處時，鑾轎在路口大幅擺動近5分鐘後，最終轉向150線中南路往彰化田中方向前進，於晚間8時30分許駐駕溪湖糖廠，預計8日凌晨6時起駕。

白沙屯媽祖昨天從雲林出發，本預計前往彰化二水，沒想到突然轉去南投名間，創下200年來首次進入南投的紀錄，且海放旗頭約8公里，駐駕於松柏嶺受天宮。

[廣告]請繼續往下閱讀...

白沙屯媽祖7日出發進入北斗鎮，停留北斗奠安宮30分鐘後出發，信徒本猜想媽祖會駐駕埤頭合興宮。沒想到，媽祖突然右轉走台19線往溪湖前進，再次海放頭旗車隊及香燈腳，並駐駕於溪湖糖廠。

▲▼白沙屯媽祖今天又海放頭旗車。（圖／翻攝白沙屯拱天宮臉書）



據悉，白沙屯媽祖駐駕「溪湖糖廠」創下了兩個第一次，分別為第一次停駕在觀光地區，以及第一次停在糖廠。

網友看完紛紛留言，「今天還是一樣硬」、「媽祖慈悲保佑大家平安健康」、「大家辛苦了！勇腳轎班比較辛苦了！明天要更加油」、「今年是溪湖24年一次的全鎮建醮大典，謝謝媽祖婆蒞臨溪湖賜福，保佑全台人民能平安順遂」、「歡迎來溪湖，剛擠到門口了，但太多人，只好帶著孩子再出來～明早再來迎接女神」。