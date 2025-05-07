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白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮親揭媽祖上山秘辛

▲▼白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮親揭媽祖上山秘辛。（圖／翻攝自臉書／松柏嶺受天宮）

▲白沙屯媽鑾轎駐駕受天宮，上演世紀「帝后相會」一幕。（圖／翻攝自臉書／松柏嶺受天宮）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯媽祖進香約200年來，首次造訪南投，並在6日駐駕松柏嶺受天宮。外界疑惑，受天宮過去都不允許神轎入廟，之前魚寮鎮南宮更是被擋在門外，如今媽祖神轎得以入廟駐駕，是否有特權？對此，廟方澄清，有請示帝爺公並獲得允許，至於媽祖為何願意上山，恐與過去數起「靈力呼應」有關。

白沙屯媽祖神轎登上海拔440公尺的松柏嶺受天宮，是進香至今駐駕海拔最高之處，也是一次罕見的「帝后相會」。

受天宮表示，當時不少信眾從直播中觀察鑾轎動向，敏銳發現媽祖正走向松柏嶺，「當頭旗自二水豐柏路上山、鑾轎沿名松路而行，我們便篤定，聖母將會過境受天宮。」

▲▼白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮親揭媽祖上山秘辛。（圖／翻攝自臉書／松柏嶺受天宮）

▲白沙屯媽鑾轎駐駕，打破受天宮傳統。（圖／翻攝自臉書／松柏嶺受天宮）

受天宮預感媽祖可能駐駕，立刻迅速啟動接駕機制，整合進香中心的接待經驗，並協調境內茶廠、舖戶提供香燈腳夜宿支援。到了隔天清晨6點，經過簡單隆重的起駕儀式後，一行人恭送聖母回鑾，而媽祖鑾轎也滿載祝福再次啟程。

至於媽祖為何會上山？廟方透露，在受天宮的濟世乩文化中，曾有數起與白沙屯媽祖「靈力呼應」的巧合，先前上帝出乩辦理後，媽祖鑾轎恰巧經過，進入事主家中加持，在上帝與聖母的辦理之下，最終獲得康復，「這些冥冥中的交會，似乎也為這次上山留下些許線索。」

廟方說，這場世紀的「帝后相會」，展開一場跨廟宇、跨信眾的溫馨交流，其真正意義為何？「就留給每位善信自由想像吧！讓我們帶著感動與信仰，走在守護臺灣萬年香火的路上。」

▼白沙屯媽200年來首次進入南投，還駐駕海拔440公尺的受天宮。（圖／翻攝自臉書／松柏嶺受天宮，下同）

▲▼白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮親揭媽祖上山秘辛。（圖／翻攝自臉書／松柏嶺受天宮）

▲▼白沙屯媽駐駕「帝后相會」打破禁令　受天宮親揭媽祖上山秘辛。（圖／翻攝自臉書／松柏嶺受天宮）

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