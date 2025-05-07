天王也追媽祖！任賢齊突現身「粉紅超跑」隊伍　香燈腳嗨搶拍

記者閔文昱／綜合報導

白沙屯媽祖「粉紅超跑」鑾轎今（15）日上午7時許，行經南投縣與彰化縣交界處時，鑾轎在路口大幅擺動近5分鐘後，最終轉向150線中南路往彰化田中方向前進，現場頓時歡聲雷動。值得注意的是，亞洲天王任賢齊也驚喜現身參與盛會，吸引不少民眾搶拍。

媽祖駕前進彰化田中時，吸引無數信眾夾道迎駕，不少人高舉手機拍下鑾轎英姿，空拍畫面顯示人潮擠爆馬路。而人群中還驚見亞洲天王任賢齊，身為田中子弟的他，正巧正在拍攝《田中馬拉松》紀錄片，得知媽祖娘娘來訪，二話不說放下拍攝行程，趕來現場朝聖，並笑稱「我把攝製組丟著，就跑來了，等一下還得趕回去拍！」

為了照顧香燈腳，沿途各地善心業者與宮廟熱心接力，除了衛生紙、襪子免費發送，還有高麗菜現炒、香腸、爌肉等熱食不斷上桌，彷彿大型辦桌現場，200位志工一同出動，萬份餐點迅速送達每位香燈腳手中。即便天雨路滑、衣衫濕透，仍無法澆熄民眾的熱情。

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▲白沙屯媽祖鑾轎進彰化達德商工。（圖／達德商工提供）

白沙屯媽祖今年進香路線罕見延伸進南投，不只打破傳統地理範圍，也為信仰文化寫下新頁。田中內安國小的師生苦等多時，終於親眼迎接媽祖鑾轎入校，孩子們興奮不已，直呼「媽祖來學校了，好開心！」校長石玲惠更感動地說，「這是200年來從未遇過的神蹟時刻。」