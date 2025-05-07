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防剴剴案再發生！行政院立法　托育機構須保留30天錄影並上傳雲端

▲▼台北地院馬拉松審理剴剴案10天，今（7日）辯論終結，涉案在押保母劉彩萱（粉色連帽衣）5度鞠躬道歉，共犯劉若琳（灰色連帽衣）否認施虐，淡然表示「我沒什麼要說的」。（圖／記者黃哲民攝）

▲台北地院馬拉松審理剴剴案，涉案在押保母劉彩萱5度鞠躬道歉、共犯劉若琳（灰色連帽衣）否認施虐。（圖／記者黃哲民攝）

記者陳家祥／台北報導

衛福部明將在行政院會報告「兒童托育服務法」草案，預計通過後核轉立法院審議案。政委陳時中今（7日）表示，這次特別0到2歲的範圍拉出來單獨立法，加強管理力道；另外，法條重點還包括提高居家托育的法律位階，強化托育機構透明度及管理規範。針對外界熱議的監視器問題，也規範托育機構須保留錄影30天並上傳地方政府雲端，避免發生案件因證據不足無法辦理的狀況，也會在子法中規定有條件的不預約訪視。

剴剴案近來密集開庭後，預計5月13日將宣判。行政院預計在明日通過衛福部擬具的「兒童托育服務法」草案，以專法管理幼兒托育。

陳時中提到，「兒童托育服務法」總共有六章、78條，草案提高居家托育的位階，並提高執業資格；透明化托育機構的管理內容，包括列帳查核、公布收費等。裡面比較辛苦的是，有19個子法需要進一步去做整理跟溝通。

而草案中也規定托育機構要保留監視器錄影影像30天，並上傳雲端。陳時中說，這項規定引發托育界的強烈反應，但站在保護兒童、社會公義的角度，加上不時傳出托育不當對待的案例，政府決定參採專家意見，不允許不當托育案件出現證據不足的漏洞。

陳時中強調，調閱監視器影片需要在一定條件下才會進行，例如有一定事證才會調閱監視器錄影帶。另外，草案也將規範托育機構不預約訪視，也規定違規保母記點制、違規托育人員的究責等，違規者可能會停約1至4年，嚴重者可能終身不得任用及公布姓名。

這一次因為剴剴案大家非常關注，因為保母有凌虐行為，如何抓到關鍵的保姆行為證據？陳時中表示，在剴剴案裡面，確實裡面在整體來講當然有極端，那在托育法裡面沒有明確訂定，是在執行面的問題。其實剴剴案裡面有幾個跡象，前端的一個訪視不足，這東西在法規上也不需要再去加強。

記者問到，保母托育可以不需要證照，若有不當托育記錄者，可以改名後用口碑牌的方式繼續收拖，這樣的漏洞怎麼處理？

對此，陳時中認為，分2個方向處理，一個是盡量都要適用有證照的，既然政府已經有在證照上面做把關了，那民眾應該要求保姆都要有證照。第二，是大家現在常常在提的兒童照護，近來有一些人在倡議要兒童照護資格進一步做把關，但這未來還要再研究，這些人員的個資保護，改了姓名還可以去查等，多一層把關，他也相對認同。

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