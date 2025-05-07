「俄軍用血給中國上一課」　陸軍事博主：戰爭貴在神速

▲烏克蘭部隊。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

俄烏戰爭未歇，許多分析指出，北京從觀察俄烏戰爭中汲取教訓，以作為對台策略。有大陸軍事博主指出，「俄軍用血的教訓給中國上了一課」，若戰爭打響，有三大鐵律不能違背。

自2022年俄烏衝突爆發以來，這場戰爭已持續三年多，成為二戰後規模和影響力極為顯著的軍事衝突之一。戰爭不僅讓俄羅斯承受了巨大的經濟、軍事和地緣政治代價，也對全球格局產生了深遠影響。

大陸軍事博主「軍哥漫談」指出，對中國而言，這場戰爭凸顯了在戰爭決策中必須遵循的三大鐵律：戰爭貴在神速、當斷不斷、幹大事而不惜身。

首先是「戰爭貴在神速」，對應的是拖延的代價。據國際戰略研究所（IISS）等機構數據，俄軍傷亡人數78.3萬人，其中17.2萬人死亡、61.1萬人負傷，武器裝備損耗嚴重，包括數千輛坦克和數百架飛機被摧毀。

文章指出，這種損失不僅削弱了俄軍的戰鬥力，還讓外界對俄羅斯軍事能力的評價大幅下降。儘管俄羅斯將更多資源投入軍事工業，短期內滿足了戰爭需求，但長期來看卻削弱了俄羅斯經濟的可持續發展能力。

與此同時，戰爭的長期化還讓俄羅斯陷入了更不利的地緣政治局面，例如芬蘭和瑞典迅速加入北約，將北約勢力範圍直接擴展至俄羅斯的西北邊境。

▲烏克蘭軍隊。（圖／路透社）

其次是「當斷不斷」，相應的是錯失戰略機遇。文章稱，面對北約的步步緊逼，俄羅斯在很長一段時間內選擇了觀望，未能在早期採取有效措施遏制北約擴張；等到北約擴展至家門口時，俄羅斯才以戰爭方式應對，這種「當斷不斷」的戰略失誤讓局勢更加複雜。

最後是「幹大事而不惜身」，文章稱這是克制的代價。文章表示，俄羅斯採取有限戰爭的策略，避免將戰爭規模擴大到北約成員國或其他地區，這雖然在短期內減少與北約直接衝突的風險，卻讓北約看清俄羅斯的底牌。美國和北約因此加大對烏克蘭的軍援力度，包括提供先進武器和大量資金支持。

這種克制還導致俄羅斯的戰略威懾力大幅下降，文章稱，北約成員國意識到俄羅斯並不敢將戰爭擴大到更廣範圍，因此在戰略上更加主動，「這無疑讓俄羅斯在地緣政治博弈中處於更加不利的地位」。

▼普丁與習近平。（圖／路透）