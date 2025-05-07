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必朝聖西門町家樂福！韓國遊客「多到排出國旗」　萬人驚：超團結

▲家樂福量販店,家樂福桂林店,家樂福西門町,西門町地標,外國觀光客必買。（圖／記者謝婷婷攝）

▲家樂福桂林店。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

位於台北西門町的「家樂福桂林店」，是許多外國觀光客必朝聖之地，尤其韓國旅客更是逐年以倍數成長。一名網友日前發現，賣場的國籍調查榜單上，韓國客多到排出他們的國旗，而超過2.2萬人也朝聖按讚，紛紛笑回「太可愛了」、「第一次覺得韓國比日本整齊」。

網友在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，不禁笑說「家樂福桂林店，不愧為韓國觀光客最多的家樂福。」從畫面中可見，在外籍旅客的國籍調查榜單上，韓國客壓倒性勝出；不僅如此，他們還用計算人頭的貼紙，排成韓國國旗的圖示。

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▲必朝聖西門町家樂福！韓國遊客「多到排出國旗」。（圖／Bigyear Sun授權引用）

▲韓國遊客用貼紙排出國旗。（圖／Bigyear Sun授權引用）

對此，網友們紛紛回應，「不管幾點去那裡，到處都韓國人，晚上9點後更多」、「貼紙透露出民族性，日本就是乖乖守秩序，貼紙也要排隊；韓國就是民族主義比較強，貼紙都要展示國家」、「很棒！很團結」、「也是蠻有創意」、「太強了！韓國人...真猛」、「韓國人最喜歡來家樂福買熊寶貝衣物芳香袋！10個韓國人有7個會買」、「都可以貼出國旗了」。

值得一提的是，有別於其他分店，「家樂福桂林店」是24小時營業的，當外國旅客結束一天行程後，還是會前往購買零食、宵夜或伴手禮，一直到凌晨4點人潮仍絡繹不絕，特別是韓國旅客，幾乎佔了3分之1，也因此家樂福桂林店特別設立「韓國旅客專屬收銀結帳檯與自助結帳檯」，同時提供結帳溝通協助。

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