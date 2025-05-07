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搭廉航飛東京！他買完機加酒「還沒出發先噴5萬」：比國旅省？

▲▼日本,淺草,東京,旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

▲許多人喜歡到日本旅遊。（圖／記者施怡妏攝）

記者施怡妏／綜合報導

國旅屢遭詬病費用高昂，讓不少民眾寧願花錢出國，也不願在台觀光，不過有網友指出，訂了廉價航空飛東京的來回機票，3個人竟要價超過3萬元，住宿選三星等級的飯店，家庭房一晚也要7千元，還沒出發就先噴了5萬元，驚呼「去日本玩真的比較省嗎？」貼文掀起熱論。

有網友在PTT發文「去日本玩比國旅省真的嗎？」選擇搭乘廉航，但機票一點也不便宜，三人來回就要3萬多元，住宿只是選擇三星級的飯店，但家庭房價格竟要6、7千元起跳，「不是說去日本玩比國旅省很多？我還沒飛出去就先噴五萬了欸」。

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他透露，大家都說去日本比國旅省，但實際規劃後卻感受不到便宜，「五萬我環島一個月買爆伴手禮也沒五萬」。

貼文曝光，掀起網友討論，「爽度比國旅高」、「應該說CP值高很多」、「國旅算了吧，感覺就是一直吃吃吃」、「挑對時間的話，日本機加酒還真有可能比在台灣住還便宜」、「我都挑淡季住偏遠飯店」、「不要去東京、大阪，去鄉下之類的就會便宜很多」。

不過，有網友提到，確實沒有以前便宜，「物價飛漲，沒那麼香了」、「大阪市區現在隨便一間商務飯店，一晚價格都要4000、5000台幣，一樣的價格在台灣其實可以住到不錯的飯店」、「剛帶一家四口回來，去日本加機票住宿不可能比國旅便宜，日本住宿這兩年漲很多」、「我覺得還是要看行程，現在飛日本真的貴死」、「日本交通真的貴」。

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