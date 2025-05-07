韓央行打臉賴清德？　黃國昌酸卓榮泰不敢承諾：馬腳露出來啦！

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

近期新台幣急漲，外界不斷出現美國要求新台幣升值疑慮，使總統賴清德5日表示，台美談判不會提及匯率議題；然而南韓中央銀行「韓國銀行」總裁李昌鏞（Rhee Chang-yong）卻拋出「美國施壓亞洲國家升值」言論。民眾黨主席黃國昌今（7日）批評，總統賴清德稱匯率不在台美談判範圍內，但行政院長卓榮泰卻不敢承諾，「馬腳露出來了啦」。

針對南韓央行稱「美國施壓亞洲國家升值」，藍委質疑中央不敢講「施壓」，但綠委則認為是錯誤解讀，不能講「施壓」2字？黃國昌7日於立院受訪時表示，「老實說我不是很清楚，民進黨立委說什麼『錯誤解讀』、『斷章取義』是什麼意思，什麼時候韓國央行請了民進黨立委當發言人？這基本事情，我真的是搞不太清楚」。

黃國昌提及，重點是賴清德之前告訴全台人民，匯率不在這次台美關稅談判範圍內，自己昨天在總質詢時，詢問行政院長卓榮泰能不能承諾，不會把匯率當這次台美關稅經貿談判的範圍，結果卓榮泰竟然不敢承諾，「現在賴清德跟卓榮泰到底誰說謊？還是在玩兩面手法，唱黑白臉？」

黃國昌質疑，總統說「匯率不在台美關稅經貿談判」、「沒觸及匯率問題」，行政院長在立法院總質詢竟不敢對「不會把匯率作為這次台美經貿談判範圍」做承諾，「馬腳露出來了啦！自家的行政院長打臉總統說法。」

黃國昌強調，台灣利益不能犧牲，人民利益不能犧牲，希望賴清德說話算話，也希望卓榮泰把賴清德說的話放在心裡面。