人氣手搖飲「20年暢銷神品」突改名！原因曝光　一票驚呆

▲「海神」改作「嗨神」。（圖／記者黃君瀚攝）

記者周亭瑋／綜合報導

人氣手搖飲店「COMEBUY」的冠軍飲品原本叫作「海神」，結果上個月突然改名為「嗨神」，讓不少消費者一頭霧水。粉專「智財散步」就指出，原來他們是被其他集團搶先註冊商標，所以只能乖乖改名，當然商家這次也學到血淚教訓，在宣布改名前就取得商標註冊了。

粉專「智財散步」發文提到，台灣人愛喝手搖飲料，一年就喝掉超過十萬杯，品項也是琳瑯滿目，而業者們會替它們取一些特殊的名稱，除了吸引消費者，也和其他業者有所區別，「你可能沒有想過，原來這些飲料名稱也有商標的問題！」

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粉專接著說道，由長沂國際實業創立的知名茶飲COMEBUY，4月期間宣布將暢銷飲品「海神」改名為「嗨神」，而原因是被其他集團搶先註冊了商標。

長沂國際實業為此還表示，以前各品牌蓬勃發展，彼此皆是良性競爭與互動，誰也不會去註冊競業的商品名字，也因此疏忽最重要的冠軍飲品商標。

經查詢，粉專發現，長沂國際實業透過「評定程序」與「廢止程序」，仍無法弄掉商標案，「有了這次經驗，長沂國際實業當然學乖了，所以在宣布改名前，就已經將『嗨神』的文字提出商標申請，並於4月16日取得註冊，這次不會為人作嫁了！」

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．本文由「智財散步」授權引用。