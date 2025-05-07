核電517歸零　藍民調：67.7%民眾反對非核家園換火力發電

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核電517歸零　國民黨民調：67.7%民眾反對非核家園換火力發電

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／國民黨提供）

▲國民黨立委葛如鈞。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

核三廠二號機運轉執照將於17日到期，全台最後一座運轉中的核能發電機進入除役階段後，宣告台灣正式邁入非核家園，火力發電成台灣供電絕對主力。國民黨今（7日）公布最新民調表示，高達67.7%受訪民眾不支持捨非核家園換火力發電，支持僅22.6%，國民黨立委葛如鈞批評「清德宗不急，急死AIT」。

葛如鈞公布民調指出，對於民進黨推動非核家園，台灣未來將用火力發電，民調顯示「不太支持」與「非常不支持」的高達將近7成（67.7%）。他強調，5月17日核三廠關機後，火力發電占比可能高達83~85%。目前火力發電原料97%從國外引進，將造成台灣能源韌性、能源安全，甚至引起國家安全相關問題。

對於光電及風電，葛如鈞說明，全世界光電板相關機組80%以上是中國製造，可能魚目混珠進到臺灣，如果要用光電來滿足臺灣發電需求，可能需要鋪10.5個臺北市這麼大，多年後還有有毒光電板廢料問題；至於風電，如果要滿足需求要插15,000根風電，目前只有300多根，距離目標遠遠不足，再生能源發電一再跳票。

葛如鈞強調，近年民生用電平均每年調漲19%，已嚴重衝擊人民生活，再加上關稅、匯率的升值，人民活得下去嗎？為什麼不向全球的趨勢靠攏返回核電？一個核電機組將提供穩定的3%電，現在因應AI發展所需電力越來越多，結果賴政府卻大砍穩定的電，台達電、輝達都不斷提示臺灣需要源，而經濟部長竟然誇口說2032年電夠用，根本是胡扯。

「現在是清德宗不急，急死AIT」，葛如鈞痛批，美國在臺協會谷立言處長從3月迄今一再提示，說美國可以在包括核能等先進能源上支持臺灣，政府卻沒反應；外媒也大篇幅報導「非核家園北京最愛」，民進黨政府為何不斷持續錯誤的政策？公投早已通過以核養綠，核能合理合法，賴政府要重視民意，能源政策不能一錯再錯，應盡快讓臺灣的經濟導回正軌。

國民黨該份民調是委託十方民調公司，於5月2至5日，以家戶電話訪問方式進行，有效樣本數1102人，正負誤差2.95%。
 

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