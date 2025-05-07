川普關稅戰害台幣狂升！　藍營民調57.2%民眾反對賴政府搞罷免

▲凌濤公布民調，過半民眾認為面對全球經濟風暴，賴政府還在搞大罷免不妥。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新台幣前兩天急升近10%，破天荒站上29元邊緣，引發市場一陣焦慮，總統賴清德則稱，主要是外匯市場預期心理所造成，並稱遺憾看到政治人物所炒作匯率議題。國民黨今（7日）公布最新民調，顯示有57.2%受訪民眾認為，民進黨政府是用大罷免應對大升值、大關稅，僅33.9%不認同相關看法，桃園市議員凌濤重批，當前人民對政府的信賴危機已經演變到信賴破產，全民都感到厭惡。

凌濤表示，愛說謊的國家隊持續被外國打臉，3月6日賴總統跟台積電董事長在總統府說，台積電沒有受到美國任何的施壓，一個月之後川普總統承認，要求台積電到美國設廠否則要扣100%的關稅，賴政府相關說法被川普重重打臉；而昨天賴總統與央行總裁又表示臺幣升值沒有美方壓力，卻被韓國央行行長打臉說升值是由美方的壓力導致，當前人民對政府的信賴危機已經演變到信賴破產。

凌濤公布民調顯示，面臨臺幣大升值，美方大關稅，有人批評「政府沒提出有效對策，都在做大罷免的政治動員」，有高達32.8%表示非常支持這項說法，還算支持的有24.4%，共計有超過半數（57.2%）的民眾認為，面對全球經濟風暴，臺灣政府還在搞政治動員、大惡罷非常不妥。

進一步分析，凌濤指出，桃竹苗有高達72.4%的人同意政府沒有在處理經濟危機還在搞惡罷，在臺北的罷免熱戰區也有高達66.4%的民眾認為政府都在政治動員；年齡的部分，40~49歲最關心臺灣經濟發展的族群，有高達73.6%的民眾覺得政府在搞政治不搞經濟，連民進黨支持者都有三成認為如此。

國民黨副發言人鄧凱勛批評，民進黨一心只想搞大惡罷與政治鬥爭，對於人民關心的經濟民生問題束手無策，對人民的需求與哀號視而不見，連台幣的升值都可以怪在野黨，令人匪夷所思。再次呼籲賴清德懸崖勒馬，在臺灣面對世界變局時，團結一致來因應這些重大的考驗。

今日公布民調是國民黨委託十方民調公司，於5月2日至5日進行，共完成 1,102 份有效樣本。在 95% 的信心水準下，抽樣誤差為正負 2.95 %。

