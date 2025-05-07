24歲義男「拿電鋸斬首自己」爆血身亡！　嗑藥嗑到出現幻覺

▲艾倫被發現陳屍在一把電鋸旁。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

義大利特倫托自治省近日公布一起離奇死亡案件的調查結果，有2名遊客前往馬爾加地區（Marga）旅遊時，在一間山間小屋旁發現一具屍體，旁邊還放著一把電鋸。經確認，死者是一名24歲的伐木工，他生前疑似服用迷幻藥物，因此使用電鋸斬首自己，初步排出他殺可能。

根據《鏡報》報導，這起離奇的死亡事件發生在2024年8月，24歲死者艾倫（Aaron Engl）是一名伐木工人，他被發現陳屍在自己經常去工作的一間山間小屋，屍體就倒在他的休旅車與電鋸旁。

根據調查，艾倫2024年8月17日晚間曾與親友參加一場派對，期間疑似攝取多種藥物，包括迷幻藥物，隨後他感到身體不適，因此隔日清晨被送回家。與朋友告別後，他獨自一人開著放有工作電鋸的休旅車前往山間小屋。

艾倫抵達現場後，便自己取出電鋸，割頸身亡。根據法醫調查，從他左肩、胸部及衣物血跡分布判斷，應是將仍在運轉的電鋸倚靠在肩膀上，意外觸發加速器與安全鎖，使鋸鏈開始運作，因此爆血慘死。

法醫最終確認，他是在服用迷幻藥物後意外用電鋸造成頸部重大創傷，導致神經性休克，幾乎當場死亡。由於現場沒有任何他人涉入的跡象，所有血跡均屬於他本人，檢方已排除他殺可能。死亡時間約在18日清晨5時至6時間。