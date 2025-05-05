爬羅馬競技場欄杆跌落！　居台美國男「腰被刺穿」卡20分鐘險喪命

▲現居台灣的47歲美國男子日前試圖攀越競技場鐵欄杆，結果被尖銳欄杆刺穿腰部。（示意圖／達志影像）



記者張方瑀／綜合報導

義大利羅馬競技場驚傳恐怖意外！一名現居台灣的47歲美國男子日前試圖攀越競技場鐵欄杆，不慎被尖銳欄杆刺穿腰部，整個人當場卡在欄杆上動彈不得，痛苦哀嚎後失去意識。目擊遊客見狀紛紛驚叫求助，現場一片混亂。

根據中央社報導，這起駭人事件發生在當地時間2日傍晚，當時競技場內外聚集許多遊客。目擊者指出，該名男子試圖翻越競技場的鐵欄杆時，疑似重心不穩失足，導致欄杆直接刺入腰部，深深貫穿身體，讓他無法自行脫困，最終掛在欄杆上昏迷不醒。

警消獲報後火速趕抵，憲兵與救護人員隨即展開救援行動。由於男子傷勢嚴重、位置危險，醫護團隊必須當場進行小型手術，才能安全將他從欄杆上取下。這場驚心動魄的搶救行動持續了20多分鐘，最終男子順利脫困，隨即被送往醫院急救。

報導指出，男子送醫時被列為「紅燈」等級，情況危急，醫療團隊緊急替他縫合超過80針，所幸手術後已無生命危險，目前仍在醫院觀察中。

報導稱，該男子是47歲的美國公民，現居台灣，此次與朋友到義大利旅遊，但報導未透露姓名等更多個資。警方正進一步調查男子當時為何攀爬欄杆，詳細原因仍有待釐清，後續案情尚未公開。