美「淫魔富商」受害者自殺亡　指控遭安德魯王子性侵3次

記者吳美依/綜合報導

美國已故「淫魔富商」艾普斯坦(Jeffrey Epstein)涉嫌性侵多名少女,誘騙未成年少女賣淫,牽連多名全球權貴。其中,因為指控英國安德魯王子,而登上媒體版面的受害者朱弗里(Virginia Giuffre),日前驚傳自殺身亡。

家屬25日證實,朱弗里在澳洲尼爾加比(Neergabby)一座農場自殺離世。聲明中形容,朱弗里是對抗性虐與性販運的戰士,「她是一道光,鼓舞了許多倖存者」,但這一切實在太過沉重,導致她選擇自我了斷。

朱弗里是「艾普斯坦」系列案件之中,最廣為人知的受害者,也是最早站出來,要求對艾普斯坦與其支持者提出刑事指控的人。她向執法單位提供關鍵資訊,幫助當局展開多項調查,包括針對另一名共犯,也就是艾普斯坦前女友、名媛麥絲威爾(Ghislaine Maxwell)的定罪。

