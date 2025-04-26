美「淫魔富商」受害者自殺亡　指控遭安德魯王子性侵3次

▲朱弗里指控艾普斯坦、安德魯王子性侵罪名。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

美國已故「淫魔富商」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉嫌性侵多名少女，誘騙未成年少女賣淫，牽連多名全球權貴。其中，因為指控英國安德魯王子，而登上媒體版面的受害者朱弗里（Virginia Giuffre），日前驚傳自殺身亡。

家屬25日證實，朱弗里在澳洲尼爾加比（Neergabby）一座農場自殺離世。聲明中形容，朱弗里是對抗性虐與性販運的戰士，「她是一道光，鼓舞了許多倖存者」，但這一切實在太過沉重，導致她選擇自我了斷。

朱弗里是「艾普斯坦」系列案件之中，最廣為人知的受害者，也是最早站出來，要求對艾普斯坦與其支持者提出刑事指控的人。她向執法單位提供關鍵資訊，幫助當局展開多項調查，包括針對另一名共犯，也就是艾普斯坦前女友、名媛麥絲威爾（Ghislaine Maxwell）的定罪。

BREAKING: Jeffrey Epstein victim Virginia Giuffre dies by "suicide" just weeks after car crash pic.twitter.com/6btJcA5SPU — KanekoaTheGreat (@KanekoaTheGreat) April 26, 2025

朱弗里在佛州長大，童年曾被家族親密友人虐待，10多歲時露宿街頭，正準備振作時，卻遇見麥絲威爾，1999年至2002年，被對方培養成艾普斯坦的性虐對象，甚至被迫為艾普斯坦好友安德魯王子（Prince Andrew）服務，17歲遭王子性侵至少3次，並於2021年提出聯邦指控。

不過，安德魯始終否認曾與朱弗里發生性關係，但因為一系列與艾普斯坦有關的醜聞，卸下了活躍王室成員的職責。他與朱弗里直到2022年才達成庭外和解，據傳和解金額達數百萬英鎊。

▲艾普斯坦之死引發外界質疑。（圖／路透）



2019年，艾普斯坦等待聯邦審判之際，竟於紐約一所監獄自殺，但外界普遍懷疑案情並不單純。麥絲威爾也因為招募年輕女孩供艾普斯坦性虐，2021年被判5項性販運罪名成立。

此前，朱弗里已與澳洲籍丈夫羅伯特（Robert Giuffre）結婚，育有3名子女，並且搬到澳洲定居。但她先前就被傳出婚姻觸礁、夫妻分居，月初還分享全身瘀青又憔悴的病床照片，透露她因車禍重傷，導致腎臟衰竭，甚至被醫師告知「只剩4天壽命」。

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