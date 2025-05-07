印度砲轟巴基斯坦釀8死！　巴方稱「擊落3架印戰機」

記者張方瑀／綜合報導

印度政府於台灣時間今（7日）凌晨宣布，對巴基斯坦及巴控喀什米爾地區內的9處「恐怖主義基礎設施」發動攻擊，截至目前已造成包含兒童在內共8人死亡。巴基斯坦方面則稱，他們擊落了3架印度戰機和1架無人機。

綜合外媒報導，印度在聲明中表示，此次軍事行動代號為「辛多爾行動」（Operation Sindoor），目的在精準打擊境外策劃、指揮針對印度攻擊的恐怖組織據點。印度國防部長辛格（Rajnath Singh）在攻擊行動後於X用印地語發文表示，「印度勝利！」

▲巴基斯坦軍方指出，印度軍方共發動24次攻擊，其中一棟宗教建築成為攻擊目標。（圖／達志影像／美聯社）



巴基斯坦居民表示，數起巨大爆炸聲響遍及巴基斯坦與巴控喀什米爾多地，首府穆札法拉巴德（Muzaffarabad）更在爆炸後陷入停電。

巴基斯坦軍方指出，印度軍方共發動24次攻擊，其中一棟宗教建築成為攻擊目標，目前已造成境內共8人死亡，包含1名年僅3歲的女童。

此外，CNN引述巴基斯坦軍方消息人士指出，巴基斯坦已擊落3架印度戰機和1架無人機；這3架戰機是在印度領土內被擊落。目前印度軍方尚未做出回應，CNN無法核實這項消息。

巴基斯坦總理謝里夫（Muhammad Shehbaz Sharif）表示，「巴基斯坦有權對印度發動的這場戰爭行為給予有力的回應，而且我們已經在做出適當回應。」

總理辦公室發布聲明指出，「巴基斯坦人民與巴基斯坦武裝部隊非常清楚如何應對敵人。絕不會讓敵人的邪惡企圖得逞。」

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