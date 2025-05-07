中國航母最無聊工作崗位　每天在山東艦燒8小時垃圾

▲《央視》發布紀錄片，以山東艦上不同崗位的軍人為視角講述工作日常。（圖／翻攝自央視，下同。）

軍武中心／綜合報導

大陸《央視》日前公開首艘自製航母山東艦紀錄片，以不同崗位的軍人為視角介紹日常工作和職責。有趣的是，片中特別提及艦上垃圾焚燒班，每天面對數量龐大的垃圾須從晚上8點一直燒到隔天早上6點，日復一日做著同樣的工作，堪稱是航母上「最無聊的崗位」。

為了慶祝解放軍海軍成立76周年，《央視》在「軍事紀實」節目中發布5集「加速向深藍」紀錄片，以山東艦上不同崗位的軍人為視角講述工作日常。而航母被視為一座住著幾千人的移動城市，裡面包含著許多讓一般民眾意想不到的工作部門。

報導介紹，山東艦上負責處理垃圾的垃圾焚燒班，其具體工作是收集航母上的垃圾袋，檢查並將垃圾分類，然後根據類型分別處理。節目中特別採訪的士官則負責焚燒紙質垃圾，每當夜幕降臨，大部分人開始休息時，他需要把成堆的紙質垃圾投入到焚燒爐中燒成灰，接著將灰燼裝入袋中統一儲存，等航母回港後，帶到岸上妥善處理。

由於垃圾數量龐大，這名士官每天需要從晚上8點一直燒到第二天早上5、6點，日復一日做著同樣的工作，被視為航母上「最無聊的崗位」。報導指出，過去身為大學生士兵的他，在上航母前，想的是能夠成為甲板上的起降指揮員，做出帥氣的「走你」姿勢。結果被分到負責焚燒垃圾，他在採訪中說「當時我那心拔涼拔涼的」，雖然曾萌生換崗的念頭，最後他仍選擇堅持下來，現在已經是名士官。

另外，報導也記錄另一個默默無聞且枯燥的機電部門。一名山東艦上來自某大學醫學院的00後大學生小徐，在下連時被分配到航母上興奮的睡不著覺，晚上站崗時還跟同袍炫耀「兄弟，我要上航母了」。結果上船後傻眼，他被分配到機電房，從甲板向下走一層又一層，來到水線以下溫度越來越熱，樓梯的扶手都明顯發燙，輪機噪音也越來越大，這裡就是航母最深層的崗位，也是整艘航母的「心臟」所在。

報導指出，小徐一開始很不喜歡這種環境，崗位與自己想像的相去甚遠，高噪音、高溫高熱，每天下崗時渾身都是濕透的狀態。在甲板之下，艦載機的起降與你無關，看不到耀眼的陽光和波濤的浪花，只有無處不在的噪音和酷熱難耐的炙烤。但憑藉不服輸的精神，他通過2個值更崗位考核，成為機電部門進步最快的一名新兵。