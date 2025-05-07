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印度砲襲巴基斯坦克什米爾9地　兩國邊境爆交火

▲▼印巴2020年在克什米爾大規模交火後的畫面。（圖／VCG）

▲印巴2國的軍隊24日在克什米爾爆發新一輪交火。圖為2軍2020年在克什米爾爆發衝突後的畫面，下同。（圖／VCG）

記者張靖榕／綜合報導

印巴兩國情勢急遽升高，印度政府於台灣時間今（7日）凌晨宣布，對巴基斯坦及巴控喀什米爾地區內的9處「恐怖主義基礎設施」發動攻擊。當地目擊者表示，數起巨大爆炸聲響遍及巴基斯坦與巴控喀什米爾多地，首府穆札法拉巴德（Muzaffarabad）更在爆炸後陷入停電，爆炸來源目前尚未釐清。最新消息指出，巴基斯坦與印軍已在巴控克什米爾控制線上交火。

印度政府發聲明表示，此次軍事行動代號為「辛多爾行動」（Operation Sindoor），目的在精準打擊境外策劃、指揮針對印度攻擊的恐怖組織據點。聲明強調，印度此舉「克制、精準且不具升級性質」，未針對巴基斯坦軍事設施開火，並刻意選擇有限範圍與方式執行任務，以避免擴大衝突。

對此，巴基斯坦軍方發言人向當地ARY電視台表示，印度於三個地點對巴方發射飛彈，巴方將做出回應。

此事件發生在印巴兩國緊張局勢升高之際。上月印度喀什米爾地區發生針對印度教徒的攻擊事件，造成26人死亡，印度隨即指控巴基斯坦為幕後黑手，並揚言將報復；但巴基斯坦否認涉案，並聲稱已掌握印度有意發動攻擊的情報。雙方對峙局勢在此次空襲後再度升級，引發國際社會高度關注。

巴基斯坦三軍新聞局消息，在巴控克什米爾控制線上，巴軍與印軍已開始將火，巴基斯坦已發動地面和空中作戰行動。

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