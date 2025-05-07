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快訊／14縣市大雨特報　今全台變天

（圖／氣象署）

▲最新紅外線雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

14縣市大雨特報！中央氣象署預報員李名翔表示，今天鋒面影響，中部以北、宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨；此外，周六、周日另一鋒面影響。

►大雨特報

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新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣

（圖／氣象署）

▲▼最新觀測圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署今晨發布「大雨特報」，鋒面影響，易有短延時強降雨，南投縣山區已有局部豪雨發生，今日新竹至嘉義、東半部地區及新北、桃園山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

李名翔接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天鋒面影響，中部以北、宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨或雷雨，並可能有局部大雨機率，其他地區有局部短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨，且可能有局部較大雨勢機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

李名翔說，周四鋒面遠離，基隆北海岸、大台北、宜蘭有零星短暫陣雨，午後各地山區有局部短暫雷陣雨；周五白天天氣較穩定，各地午後有局部短暫雷陣雨；周五晚鋒面接近，北部轉有零星短暫陣雨。

李名翔表示，周六、周日鋒面影響，中部以北、宜蘭有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

李名翔分析，下周一鋒面移到巴士海峽，南部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；下周二吹東南風，東南部、恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。

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