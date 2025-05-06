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快訊／8級強風來了　今晚「雨擴全台」下最大地區曝

（圖／氣象署）

▲今晨紅外線雲圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

防8級強陣風！中央氣象署預報員張承傳表示，今天晚間到周三，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北、東北部、東部有局部大雨發生機率。

氣象署今天清晨發布「陸上強風特報」，西南風偏強，今晨至周三晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、屏東縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

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張承傳接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天鋒面影響，各地降雨機率提高一些，白天北部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，各地山區午後有局部大雨機率。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

張承傳說，今晚開始到周三，降雨機率更提高，各地都有局部短暫陣雨或雷雨，尤其中部以北、東北部、東部有局部大雨機率。

張承傳表示，周四鋒面離開，北部、東北部仍有零星短暫陣雨，午後山區有局部短暫雷陣雨；周五白天仍較穩定，各地多雲，午後有局部短暫雷陣雨，晚起鋒面接近，北部轉為有零星降雨。

張承傳分析，周六、周日鋒面影響，降雨機率再提高，中部以北、東北部有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨機率，其他地區也有局部短暫陣雨或雷雨；下周一鋒面移到巴士海峽，南部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨。

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