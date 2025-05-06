為400元潑油燒死鄰居！點火男不認殺人還笑到出聲　2煞續押禁見

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水發生一起駭人命案，曾鈺偉、林志銘2人竟為區區400元現金，活活將鄰居縱火燒死。士林地檢署今（6）日依殺人、恐嚇取財未遂等重罪起訴2人，士林法院下午召開接押庭，考量2人涉犯重罪，且有串證與逃亡可能，裁定羈押禁見並通信。此案將交由國民法官參與審理。

▲北市淡水區林志銘（紅圈）與曾鈺偉將對門鄰居活活燒死，自己雙手也遭火吻。（圖／記者黃宥寧攝）

曾男（38歲）開庭時神情冷靜，當庭坦承檢方起訴所載事實，其法扶律師則強調，曾男雖有潑汽油，但主觀上僅為恐嚇，未預見同案被告林志銘會點火焚燒，是否構成共同殺人仍有調查必要。

35歲的林志銘因火勢波及雙手留下明顯疤痕，他坦承偷竊燒臘店五花肉與恐嚇鄰居蔡姓男子未果，但對殺人罪表示否認，辯稱點火只是想嚇對方：「我以為像酒精會揮發掉，沒有要殺人。」他甚至當庭笑出聲，引來審判長震怒斥責：「你覺得很好玩嗎？還笑？」林才收斂神情說，「不好玩。」

林還向法官表示希望能交保，「想出去賺點零用錢再回來服刑」，並表示想回去關心一下媽媽。

▲曾鈺偉坦承犯行。（圖／記者黃宥寧攝）

其辯護人則指出，案情經檢方偵查完畢，林的前妻也已作證，2名被告對事發過程大致一致，僅剩法律上殺人故意的認定，請求法院斟酌。

但公訴檢察官當庭駁斥，指林志銘供述前後矛盾甚多，案發後一度推責給曾男，又稱向被害人索取的400元是「餐費」，明顯試圖逃避司法追訴，強調：「天真的人不會放火。」檢察官表示，2人共犯關係密切，若不羈押，仍有勾串之虞，審理前仍須保全證據與避免干擾證人，應予羈押。

審判長聽完雙方意見後諭知，曾、林2人對起訴內容雖大致坦承，惟所涉殺人罪為最輕本刑10年以上之重罪，卷內已有相關證據足認犯罪嫌疑重大，且2人供述有避重就輕、互推責任情形，認有逃亡與勾串證人之虞，最終裁定2人羈押並禁止接見通信。

去年12月15日上午，林男與前妻路過燒臘店時順手竊取門口醃製的五花肉，帶回非法占用的「林房」與曾男共享。2人吃飽後因身無分文，竟將目標轉向對門獨居的蔡姓鄰居，上午9時許持汽油敲門恐嚇，蔡男不敵壓力交出僅有的400元，還被強迫進房吃下不願碰的肉品。

下午2時，2人再度上門索財未果，曾男當場朝蔡男潑汽油，林男隨即點火，導致蔡男全身燒燙傷、吸入性灼傷，送醫隔日不治。曾、林2人事後分頭逃逸、前往醫院救治，最終遭拘提到案。