值勤遇「鬼切三寶」！三重24歲警右手食指慘遭截肢　反遭提告

▲新北市三重警分局王姓警員日前騎乘警用機車前往力行路一段處理民眾報案時，41歲林姓騎士突然左偏行駛，導致王員閃避不及重摔在地，造成其全身多處擦挫傷、食指更因此截肢。（圖／翻攝畫面）

文／CTWANT

新北市三重警分局的24歲王姓員警，在騎乘警用機車前往力行路一段處理民眾報案時，竟遭41歲林姓男子騎車「鬼切」左偏撞上，導致王員全身多處擦挫傷，右手食指創傷性截肢，林男則右小腿挫傷，雙方互相提告過失傷害，目前已進入司法程序審理中。

這起事件發生在2024年3月11日，當時王姓員警正騎著警用機車前往三重一處巷弄處理民眾報案，豈料王員在行經三張街時，前方右側騎著機車的林姓男子突然左切，王員閃避不及，當場重摔在地，造成其全身多處擦挫傷、食指更因此截肢，情況十分慘烈。

事後，王員向林男求償200萬元，但求償金額不被林男接受。林男稱自己不是不想賠，但主張這200萬怎麼算出來的沒交代清楚，「他就說以後什麼執勤有的沒有的，所以我也不知道他到底是依什麼依據要求到200萬，你要寫清楚我們才知道。」

不僅認為求償金額過高，林男還指控到場處理車禍的員警「記載有諸多瑕疵」，導致車禍鑑定對他不利。

王員則拿出照片佐證右手食指只剩半截，在車禍之後必須截肢，他才24歲、慣用手殘缺，對生活工作都造成嚴重影響，也做過鑑定，認為自己沒有獅子大開口。

目前全案依交通事故流程處置後，雙方互相提告過失傷害，目前已進入司法程序審理中。

▲這起事故造成王員右手食指第貳指創傷性截肢、全身多處擦挫傷。（圖／翻攝畫面）

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