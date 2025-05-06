求職網見公司福利「免費用廁所」　細看：搭電梯也是！

▲ 一般人求職除了看薪水，也會注意公司給的福利，近日卻有大陸公司把免費用廁所、搭電梯寫在福利，引發網友熱烈討論。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

現代社會有很多人求職，會透過人力銀行或求職網站媒合適合自己的工作。最近有大陸民眾上網找工作時，發現一間公司給的福利竟是「免費使用廁所」，讓他看傻眼，拍下PO網意外掀起熱議，令不少人勸這種公司別去，更有眼尖網友驚呼「連免費搭電梯也是福利」。

日前微博號「職場摸魚人」分享一則職缺訊息，沒有提及是哪種職務，但職位詳情有寫上基本資訊，像是上班時間早班9點至18點、晚班則是13點至22點，早晚班都能休息1個小時；每個月薪資待遇在試用期時是4000元（約新台幣元17000元），節假日上班當天薪資翻倍。

該職缺上的公司福利寫上，「入職即可免費使用廁所、電梯等，加班無須交電費、公司不定時團建活動，下午茶，消夜」，還加碼員工年資滿1年會加100元（約新台幣425元）無責底薪。工作內容部分被馬賽克掉，能見的部分則表示，「平時主要負責訂單下單等，工作需要細心，主要是電腦下完單做表格，又再次強調他們需要比較心細的人。

原PO也只傻眼地說，「免費用公司廁所已經成為福利了」。貼文底下吸引大批網友留言，「這個不是應該的嗎？居然還成為了福利」、「每次看到這些都是覺得挺離譜的」、「這是認真的嗎？」、「原本員工加班想收電費的意思？」、「很多奇葩公司耶」、「人資想不出來福利了嗎？免費使用廁所也寫出來，笑死」。

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