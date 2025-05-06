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白沙屯媽大甩尾！帶香燈腳爬山衝上松柏嶺　200年來首度駐駕受天宮

▲▼白沙屯媽祖在受天宮駐駕。（圖／翻攝臉書／拱天宮）

▲白沙屯媽祖在受天宮駐駕。（圖／翻攝臉書／拱天宮）

記者柯振中／綜合報導

白沙屯媽祖進香行程邁入第五天，6日突然創下了大驚奇，200年來首次進入南投名間，晚間6點左右駐駕松柏嶺受天宮。而白沙屯媽前往的過程中，突然來個「大甩尾」，並且帶著大批香燈腳爬山，令許多人感嘆「一輩子難忘」。

白沙屯媽的鑾駕6日上午抵達雲林縣林內鄉，上午9點多抵達關鍵路口時，一度停駕休息，甚至還出現大迴轉的情況，最終從彰雲大橋進入二水，接著從152縣道進入員集路的方向，前往南投名間。而白沙屯媽200年來首次進入南投，令當地鄉親感到相當興奮。

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對此，有香燈腳在臉書社團「白沙屯媽祖全球徒步聯誼會」分享，「媽祖帶著大家爬山去松柏嶺！」香燈腳表示，白沙屯媽這次的路線沒去林內，從竹山轉往二水，沒想到沒進二水市區，而是前往名間，最終又來了個「大甩尾」衝上松柏嶺，會合山放的頭旗也趕緊從二水上來。

▼白沙屯媽大甩尾，帶著香燈腳爬山。（圖／翻攝白沙屯PGS）

▲▼白沙屯媽大甩尾，帶著香燈腳爬山。（圖／翻攝白沙屯PGS）

香燈腳說，媽祖進入名間市區後大甩尾，導致數萬人被海放在市區。且因為早上進入二水、暫時被山放的頭旗，與媽祖在松柏嶺受天宮會合。香燈腳們駐足等了5分鐘，媽祖最後往松柏嶺的方向前去，讓在場所有人歡聲雷動，畢竟這是有史以來，媽祖進香首次來到松柏嶺。

▲▼白沙屯媽祖在受天宮駐駕。（圖／翻攝臉書／拱天宮）

▲▼白沙屯媽祖在受天宮駐駕。（圖／翻攝臉書／拱天宮）

▲▼白沙屯媽祖在受天宮駐駕。（圖／翻攝臉書／拱天宮）

而名間通往松柏嶺的道路是一條陡坡，這也相當於媽祖帶著大家爬山，這次進香回鑾的過程，也將令人一輩子難忘。

稍早媽祖駐駕南投名間的松柏嶺受天宮，令許多香燈腳感到振奮。對此，松柏嶺受天宮也回應，目前香客大樓已經額滿，部分保留區域，將提供拱天宮人員休息使用，香客們可以在玄武彩繪階梯、森林公園搭帳篷休息。

▼受天宮對此發布公告，提醒香燈腳們，香客大樓已滿。（圖／翻攝臉書／受天宮）

▲▼受天宮對此發布公告。（圖／翻攝臉書／受天宮）

受天宮也說，境內已協調開放茶廠，讓香客們可以停車、休息。至於盥洗車將停放在第一、第二停車場，所有車輛請勿進入松山街牌樓，敬請合作。

對此，香燈腳們則興奮回應，「歷史的一刻，從海線走到山線」、「頭旗組辛苦了！今天真的是翻山越嶺」、「見證歷史的一刻！白沙屯媽祖、山邊媽祖，兩百年來首次駐駕於松柏嶺受天宮！來找帝爺公泡茶聊天～感覺山邊媽很興奮」、「今天真是歷史性一刻，翻山越嶺，挑戰極限、挑戰體能。駐駕後大家好好休息唷！」

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