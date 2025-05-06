白沙媽200年來首訪！南投分局長率員脫帽敬禮　現場香燈腳擠爆

▲白沙屯媽祖進入南投縣名間鄉，南投分局長率員脫帽敬禮。（圖／記者高堂堯攝，下同）



記者高堂堯、黃資真／南投報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖10天9夜進香行程，今(6日)來到第5天，上午11點25分「粉紅超跑」進入南投縣名間鄉，也是200年來首度造訪南投縣，南投分局長洪秋賢也率員至彰化、南投縣界，在媽祖前脫帽連續鞠躬3次，盼媽祖保佑轄區治安平穩、同仁身體健康。

由於南投市長張嘉哲跟妻子今年4月曾前往拱天宮，詢問是否願意聖臨南投市，結果獲得連續3個聖筊，消息一出讓南投民眾都相當興奮，而媽祖也依照約定，在今天上午11點25分進入南投縣名間鄉。

▲南投分局第四組組長陳俊堯代表致詞。



南投分局長洪秋賢也率員至彰化縣集員路一段，也就是彰化、南投的縣界，喊話感謝媽祖「恭迎白沙屯拱天宮天上聖母進香回鑾，入境南投分局轄區賜福，祈求媽祖保祐、轄區治安平穩、同仁身體健康、進香勤務平安順利。」

▲南投分局長洪秋賢（左）、副分局長李政昌（右）。

而白沙媽在中午12點至名間鄉修玄宮天上聖母廟駐駕，預計停留至下午3點再出發，目前現場已擠得水洩不通，稍早南投縣長許淑華也赴修玄宮參拜，開心表示白沙媽難得進到南投縣，鄉親們臉上也充滿喜悅，希望若有機會，9月份能夠再來南投一趟。

▲修玄宮天上聖母廟人潮爆滿。



▲南投縣長許淑華。