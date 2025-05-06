蘋果同志驕傲月特獻！Apple Watch特別款「展現獨一無二樣貌」

記者蘇晟彥／綜合報導

每年六月將迎來「同志驕傲月」，蘋果 6日宣布，將推出全新 Apple Watch 驕傲特別版運動型錶帶、錶面，以及 iPhone 和 iPad 的背景圖片，為全球 LGBTQ+ 社群的堅韌與美麗喝采。對此，驕傲特別版運動型錶帶即日起開放訂購，搭配的動態錶面與桌布則將隨後透過軟體更新推出。

▼蘋果推出 Apple Watch 驕傲特別版運動型錶款。



錶帶以如織錦般的彩虹條紋為特色，每一道條紋形狀與尺寸各異。每條驕傲版運動型錶帶皆運用多條繽紛色彩的條紋手工組裝，並以壓縮成型技術壓合成一體，打造出微妙而充滿魅力的差異。每一條錶帶都略有不同，象徵 LGBTQ+ 社群每一位成員獨一無二的樣貌。

全新的 Pride Harmony 錶面與 iPhone、iPad 背景圖片設計相互呼應。類比錶面呈現大膽且獨立的彩虹條紋，隨著使用者抬起手腕查看時間，條紋會依序動態變化，在螢幕上組成大型的時刻數字。iPhone 和 iPad 的背景圖片則會隨著使用者移動裝置、鎖定或解鎖時變換色彩的位置。Pride Harmony 錶面與 iPhone 和 iPad 背景圖片將隨 watchOS 11.5、iOS 18.5 與 iPadOS 18.5 的後續軟體更新一同推出。

驕傲特別版運動型錶帶即日起可透過 apple.com/tw 及 Apple Store app 訂購，並將於下週起在 Apple 零售店供貨，售價為 NT$1,600。該錶帶亦將於 Apple 授權經銷商供貨。驕傲特別版運動型錶帶提供 40 公釐、42 公釐和 46 公釐尺寸，並有 S/M 與 M/L 兩種長度選擇。Pride Harmony 錶面以及 iPhone 和 iPad 背景圖片將隨 watchOS 11.5、iOS 18.5 與 iPadOS 18.5 的軟體更新一併推出。顧客可透過 Apple Watch app、Apple Store app 或前往 apple.com/tw 下載對應的 Pride Harmony 錶面。

