轟黃呂錦茹羈押是「政治辦案」　國民黨：今天關她、明天關你我

▲幽靈連署案延燒！黃呂錦茹抗告遭駁回，羈押禁見成定局。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹涉連署造假案羈押禁見確定，國民黨發言人楊智伃今（6日）晚間對此痛批「綠色恐怖」，黃呂從無保請回急轉彎被聲押、羈押禁見乃至法院駁回抗告處分，根本就是政治辦案不演了，「今天他們可以關黃呂，明天也可以關你、關我！」

黃呂錦茹涉民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免連署造假案，檢方搜索約談後聲押，法官裁定無保請回、當庭釋放；檢方抗告成功，台北地院4月25日傳喚黃呂開羈押庭後裁定羈押禁見，黃呂5日提抗告。台灣高等法院今指出，黃呂錦茹「曾指示他人製作某文件傳送予共犯」，裁定抗告駁回，不得再抗告。

楊智伃晚間透過臉書發文表示，黃呂錦茹一開始無保請回，卻突然急轉彎被聲押、羈押禁見，律師團這週依法抗告，法院今天駁回處分內容令人傻眼！根本就是政治辦案不演了。而法官把「政治立場」寫在駁回處分中真的是前所未聞，「政治立場」都可以是羈押理由，不是綠色恐怖什麼才是？

楊智伃說，除了把「政治立場」作為羈押理由，在所有法院檢察官所提供的資料中完全看不見任何滅證證據，卻只因為她會使用通訊軟體，有可能「未來」會通過通訊軟體去串供，就成為羈押理由之一。請問法官是時空旅人嗎？是先把還沒做的事情先塞進黃呂的嘴裡嗎？

楊智伃表示，若這種瞎到爆的理由成立，那所有犯罪都應該要羈押，因為所有人都可以使用通訊軟體，所有人都「有可能」串供！是這樣嗎？司法體系已經被民進黨玩弄至此，只因政治立場與臆測犯罪就可以將人羈押，打著民主的旗號，行極權之實、操弄司法，壓制異己，這不是綠共，什麼是綠共？

楊智伃批評，賴清德總統把法院變成清算反對者的工具，賴清德更不需要坦克車，只要一張寫著「政治立場」的裁定就可以把人關進民主的黑牢，「今天他們可以關黃呂，明天也可以關你、關我！」