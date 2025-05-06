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關稅可變零？藍委半夜想到解方　建議卓揆砸1.2兆請美國幫蓋核電廠

▲▼行政院長卓榮泰 交通部長陳世凱 立法院備詢 交通組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

AIT台北處長谷立言說，無論台灣有什麼需求，美國都能提供能源解方，例如小型模組反應爐，也樂於幫助台灣解決核廢料儲存的挑戰。對此，藍委賴士葆今（6日）質詢時建議，核二核三廠閒置區可以放六部機組，總共花1兆2千億，美國人就是要做你這個生意，應該跟美國買核電，工廠給你蓋、機組你來蓋、安全你負責、運轉你負責，通通給美國負責，說不定關稅可以談為零喔！「自己昨天晚上想很久，這個好啊！」

行政院長卓榮泰今赴立法院施政總質詢，賴士葆質詢時提到，AIT台北處長谷立言的核能說法，並表示，應向美國買核能、美國幫忙處理核安問題、核廢料，這是AIT昨天熱騰騰新聞稿，自己也找了幾個核工專家計算。

賴士葆表示，現有核電廠還有空間放機組，核二廠原來設計要放四部機組，但只有放兩部；核三廠要放六部，卻只放兩部，這兩個加起來就可以放六部機組，加起來發電量79億度、花兩千億，總共花1兆2千億。

賴士葆提到，談判團現在在美國，應該跟美方說：「我們跟你買核電、工廠給你蓋、機組你來蓋、安全你負責、運轉你負責，我們現在不是抱美國大腿嗎？通通給他負責！有什麼好擔心的？」搞不好關稅也降下來，這麼好的方子，「自己昨天晚上想很久，這個好啊！太好了！太好了！」

對於相關方式，賴士葆直言，1兆2千億等於美金4百億，就是美國要的，因為匯率提升更好，4百億完全滿足美國需要，「說不定關稅可以談為零喔！要不要感謝我一下？請講」。卓揆僅回，如果談判團隊只有這麼一個方案，不容易得到國人支持，核廢料去處跟核安需要得到保障，談判團隊備妥的方案是全面性的。

賴士葆強調，這可以是其中之一的方案，美國已經願意幫忙處理核廢料問題，「你疑美論嗎？你如果會怕，美國幫你運轉，這都可以，我對你多好，辦法都幫你想好了，美國人就是要做你這個生意，那1兆2千億就給他嘛！答應他們解決核電問題，同時台電千億撥補也有希望爭取在野黨支持，一舉兩得！」

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