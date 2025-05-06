明開偵查庭！李孝亮已做好準備　若羈押將寫書、徵委託人幫罷免送件

▲罷免吳沛憶領銜人李孝亮(左)、媒體人朱凱翔(右)。（圖／翻攝自YouTube／不演了新聞台）

記者郭運興／台北報導

檢調近日偵辦罷免案偽造連署，北檢將在明天再度傳訊「罷免雙吳」團隊的賴苡任、李孝亮。對此，李孝亮今（6日）表示，自己已經做好準備，如果真的進去，希望有人願意做他的「委託人」，在二階達標可以幫忙去中選會送件，他願意簽委託書，也已經簽好了。他也提到，如果明天出不來的話，想在裡面寫一本書，書名叫做「民主集中營」，這一段當領銜人的路走下來，自己很感恩，讓他有機會證明，年輕人有熱情是想要改變台灣這個社會的。

李孝亮於節目《誰來早餐》表示，說真的，很多人問他壓力會不會很大，之前都安慰大家說「其實還好」，可是隨著連署截止時間越來越逼近，現在自己真的不是這麼好睡，而且很多人其實都知道明天他要被傳去複訊這件事情。

主持人朱凱翔表示，北檢這次傳李孝亮跟賴苡任看起來很針對性，據他們了解，像是滿志剛、劉思吟這波沒有再被傳，顯然就是針對他們兩人還在繼續搞罷免連署，相對沉寂、淡出的就放過，朱凱翔也詢問李孝亮「明天有做好準備了嗎」？

李孝亮直言，自己做好準備了，前幾天晚上回到家，他都在看土城北所的生活環境，現在還沒進去就已經有基本上的認識了，明天下午3點半要到案還不知道會問什麼，已經找好律師了。

談到「徵求真正能長期幫忙的助理」，李孝亮強調，希望可以幫他堅持下去，這真的是有點不情之請，如果真的願意的話，可以來做他的「委託人」，如果他真的進去北所，希望有這樣的勇士在第二階段達標可以幫忙去中選會送件。

李孝亮直言，這在法律上是OK的，有點像過去第一階段賴苡任幫忙張克晉領銜人送件，現在他願意簽委託書，而且也已經簽好了。

李孝亮提到，如果明天出不來的話，想在裡面寫一本書，連書名都想好了，叫做「民主集中營」，這次太多人被關進去了，不是只有他跟賴苡任，有點像以前集中營的形式，內容會寫從2月6日甚至更早的心路歷程。

主持人朱凱翔則認為，李孝亮不該徵志工，應該要國民黨人站出來，不管是戴錫欽議長或者朱立倫主席本人，應該要是這樣層級的人站出來，這是一個國民黨好好表現的機會，還有24小時的時間，真的呼籲，國民黨在這件事如果袖手旁觀，讓李孝亮在節目上徵志工、讓滿腔熱血的素人去扛責任，那國民黨在中正萬華甚至台北市的公職民代都去X好了，希望這個人能站出來。

李孝亮也喊話「徵求罷免志工」，他們這邊的志工沒有給什麼車馬費，就算來一天的下午、甚至一個小時，他都非常感謝，如果要統籌重點，希望有熱情、細心的志工來幫忙，並且協助規劃擺攤的設計、路權的申請，而且還要扛得住壓力，像上次他們偵訊出來後，很多志工都不敢再來，所以這次他們真的被押進去的話，希望一定要頂住。

最後，談到「如果能跟3個月前的自己說什麼」，李孝亮先幽默表示「要三思」，接著他說，其實昨天就在想「勇敢」到底是什麼，自己得出來的結論是明明是知道前面有困難、有挑戰，卻還站起身來、奮不顧身去做，勇敢不是像無頭蒼蠅往前衝，勇敢是知道前面有危險，而且思考過會帶來多大的打擊跟迫害，還義無反顧地往前，這一段當領銜人的路走下來，自己很感恩，讓他有這個機會可以證明，其實年輕人有熱情是想要改變台灣這個社會，自己也相信領銜人不會無緣無故落在身上。