《盤過思念的山》鳳飛飛金曲推廣系列活動　5／24啟航

▲《盤過思念的山》鳳飛飛金曲推廣系列活動於鳳飛飛故事館宣布啟航。(圖／記者楊熾興攝)

記者楊淑媛／桃園報導

為延續國民天后鳳飛飛的文化精神，桃園市政府攜手大嵙崁文教基金會與鳳飛飛慈善基金會，自5月24日起啟動《盤過思念的山》鳳飛飛金曲推廣系列活動，以1970至2000年代鳳飛飛的經典金曲為核心，推出四大主題「金曲講唱會」「金曲走讀」「金曲特展」「鳳飛飛金曲歌唱競賽」內容，以全新的方式，讓鳳飛飛的精神在不同世代間持續傳遞。

市府文化局長、大嵙崁文教基金會董事長邱正生，6日於大溪區鳳飛飛故事館 啟動記者會表示：「《盤過思念的山》鳳飛飛金曲推廣系列活動，是對大溪的女兒鳳飛飛音樂成就的深切致敬，也是文化活化的重要實踐。透過音樂、展覽、走讀及競賽等多元形式，讓鳳飛飛的精神持續流傳，並讓大溪的文化底蘊更深入人心，吸引更多人走進這座溫暖且充滿記憶的小鎮。」

▲文化局長邱正生、市議員李柏坊和朱海君、南方二重唱，在思念的旋律裡，與鳳飛飛再次相遇。(圖／記者楊淑媛攝)

《盤過思念的山》系列活動首先「金曲講唱會」，將以「致美好年代」、「祝你幸福」及「想要彈同調」為主題，邀請金曲歌手朱海君、許富凱及灣聲樂團，分別以國語、台語及古典樂重新詮釋鳳飛飛經典作品，並由導聆人導賞名曲背後的故事與時代意涵。講唱會將於5月24日、6月7日與6月14日，於大溪文化會館演藝廳舉行，索票自5月12日起開放，數量有限，索完為止，索票請洽鳳飛飛故事館Facebook粉絲專頁。

「金曲走讀」活動以12首鳳飛飛名曲為主軸，以鳳飛飛在大溪的視角體驗，帶領民眾走訪鳳飛飛心中最美的故鄉風景，以沉浸式導覽的形式，讓民眾感受視覺與聽覺交織的文化饗宴。走讀活動將自5月24日起至6月20日間舉辦12場次。

「金曲特展」則以鳳飛飛的代表作品為策展單元，給合台灣社會發展脈絡，呈現她如何以歌聲陪伴世代心靈。展覽將以「故事角」的布景方式，在呈現鳳飛飛演藝生涯的同時，再現當時的社會氛圍，讓觀者更有沉浸感。展覽主題包含《風飛飛雲飛飛》、《追隨彩虹》、《我是一片雲》、《想要彈同調》、《追夢人》等經典曲目，展覽自6月7日起至6月29日於大嵙崁文教基金會藝術行動展覽空間辦理。

此外，今年將特別舉辦「鳳飛飛金曲歌唱競賽」，6月起受理報名，設置兒少組、社會組及樂齡組三組，指定20首鳳飛飛經典金曲為比賽曲目，邀請各年齡層朋友，用歌聲傳遞時代情感。決賽預計於8月鳳飛飛冥誕期間辦理，競賽總獎金新臺幣20萬元，將選出各組前三位優勝者，並頒發最佳台風獎、最佳造型獎，鼓勵參賽者展現自我風格，重現鳳飛飛的舞台魅力。本競賽得獎者將受邀至鳳飛飛相關活動演出，成為鳳飛飛金曲傳唱的未來之星。